Piyasalar günü nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi 2018'in ilk işlem gününe 401,49 puan ve yüzde 0,35 artarak 115.734,50 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.216,12 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 116.549,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 115.626,12 puanı, en yüksek 117.724,22 puanla tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 1,90 artışla 117.524,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 2,11, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 2,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.834,24 puan ve yüzde 1,99 artarak 144.946,68 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 257'si prim yaptı, 104'ü geriledi. Vestel Elektronik, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.312,90 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.312,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,16 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 158 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7625 lira, satışta 3,7776 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7692 lira, satışta 3,7843 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,81'den, bileşik getirisi de yüzde 13,22'den gerçekleşti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 25 milyon 12 bin 591,36 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 245 milyon 861 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,07 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2041, sterlin/dolar paritesi 1,3545, dolar/yen paritesi de 112,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,67 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 261 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 158,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159 liradan, bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 64 liradan, 144,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,80 liradan, bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 43 liradan, 512 liradan alınan Yarım Ziynet 522 liradan ve 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet 261 liradan satıldı.