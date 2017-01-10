Piyasalara saldırı

Anayasa değişikliğinin Meclis’te oylandığı gün, Türk piyasalarına yönelik saldırı dün iyice gün yüzüne çıktı. Dolar 3.7810 lira, Euro ise 4.00 lira seviyesini aşarak tarihi zirveyi yeniledi. Dolar Merkez Bankası’nın hamlesiyle 3.74’ün altına indi ancak daha sonra 3.77’den işlem gördü. Dolarda yaşanan bu hareketliliğin, Borsa İstanbul’a hiç yansıması olmaması, saldırının döviz üzerinden yapıldığını gözler önüne serdi. Dövizde yaşanan artışta Moody’s’in önceki gün Türk bankalarına ilişkin yayınladığı olumsuz raporla birlikte Merkez Bankası’na yönelik ‘faizi artır’ kampanyaları da etkili oldu. Merkez Bankası’na ‘faizi artır’ çağrısı yapan kurumlara dün de JCR Eurasia Rating ve Commerzbank katıldı. JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen “TL’nin dolar karşısında direncini koruması için, yatırımcılar nezdinde Merkez Bankası’nın faiz artırımına gidemeyeceği algısının bir an önce kırılması gerekir” dedi.

COMMERZBANK İSTEDİ

Commerzbank ise açıkça faiz artışı isteyerek “Merkez Bankası, TL’deki kaybı gerçekten sona erdirmek istiyorsa faiz artırımı daha keskin olmalı” açıklaması yaptı. Bu açıklamalar Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin önceki günkü “Ekonomiye yönelik sabotajların, saldırıların olduğunu biliyoruz; faizi artırmamız için kampanya yapılıyor” sözlerini bir kez daha teyit ederken Canikli dün de yaptığı açıklamada Moody’s’le başlayan sürecin adeta bir ‘saldırı’ olduğunu söyledi. Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türk bankacılık sistemiyle ilgili değerlendirmesini eleştirerek “Bankacılık sisteminin 2017 ya da daha sonrasında varlık kalitesinin bozulması ihtimali, riski kesinlikle söz konusu değil. Moody’s’in böyle bir değerlendirme yapması rasyonel hiçbir temele dayanmamaktadır. Adeta bir saldırıdır” dedi. ABD’nin bankacılık sisteminden örnekler veren Canikli, söz konusu ülkedeki bankacılık sisteminde sanal, fiktif durum bulunduğunu söyledi.

CANİKLİ: DOĞRU DEĞİL

Canikli, “Türk bankacılık sisteminin aktifinde bu şekilde reel olmayan, fiktif olan bir kuruşlar, aktif varlık söz konusu değil” dedi. Dövizdeki gelişmelerin Türkiye’deki aktif kalitesini bozacağı tespitinin de doğru olmadığına işaret eden Canikli, “Bankalara borcu olan, kredi kullanmış olan firmalar, bankacılık sisteminden 40 milyar liralık yapılandırma talebinde bulundu. Bütün rakam bu” değerlendirmesinde bulundu. Reel sektöre 250 milyar liralık destek sağlanacağını açıkladıklarını anımsatan Canikli, bu tedbirle de bankaların aktiflerinde bir sorun yaşanmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Moody’s’in açıklamasının, Türkiye’ye yönelik oluşturulmaya çalışılan algının bir parçası olduğunu, ancak başarılı olunamayacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Canikli “Hatta, en uç nokta şu... Her şey açık konuşuluyor zaten, her şey açık yapılıyor. İşte müttefiklerimiz de terör örgütü PYD’yi açıkça destekliyor” diye konuştu.

Merkez’den karşı hamle

Merkez Bankası dövizde sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıklayarak bu yönde iki adım attı. Açıklama öncesi 3.7690 seviyesinde olan dolar 3.74’ün altına geriledi ancak sonra yükseldi. Merkez Bankası piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini, ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu çerçevede Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini 11 Ocak’tan itibaren toplam 22 milyar TL’ye düşürdü. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indiren Merkez Bankası, bu değişiklik ile sisteme yaklaşık 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacağını açıkladı.