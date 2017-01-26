Başbakan Yıldırım: Piyasalardaki dalgalanma bitecek
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda ‘Dünya Gümrük Günü’ dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada piyasalardaki dalgalanmanın biteceğini söyledi.
Yıldırım “ABD Başkanı yerine oturdu, kısa sürede herşey netleşecek; dünya piyasalarındaki dalgalanma sona erecek” dedi. Başbakan Yıldırım “Önümüzdeki aylarda Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, bize benzer ülkelerin çoğundan daha iyi durumda” dedi.
TİCARET KOLAYLAŞACAK
“Türkiye her alanda kalkınmasını sürdürüyor” diyen Yıldırım şunları söyledi: “Şirketlerin tasfiyesi konusunda yapılan düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında üst sıralara yükseldik. Bu elektronik ortamdan istifade ederek, bütün verilerin bir yerde toplanmasıyla birlikte milleti kurumlarda dolaştırmadan işleri birkaç dakikada halledebiliyorsunuz. Eskiden birilerini mutlu etmeden kapıdan geçilemezdi. Böyle bir sistem olur mu? Şimdi sadece bir kişinin hatırnı soracak, geçip gidecek. Vatandaşa da memura da kolaylık. İnsanın müdahalesi ne kadar fazla olursa o kadar sorun olur. Memleketinizde gümrükleri, geçişleri kolay yapmanız yetmiyor. Diğer ülkelerin de bunu yapması lazım. Artık dünya şunu görmeli; ticaretin tek yolu kalite ve rekabet. Bunun dışındaki yollar çıkmaz yollardır.” Türkiye’nin gümrükleme alanında çağ atladığını belirten Yıldırım “Ama bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Fiyaka olsun diye dışarıdan fuzuli masraf yapmanın bir anlamı yok. Emaneti aldığımız ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
ŞU KEPAZELİĞE BAK
Taşınır Rehni Kanunu’nu çıkardıklarını, bunun da KOBİ’ler için büyük rahatlık olduğunu anlatan Yıldırım şunları söyledi: “Bazı bankalar bunu anlamamış, ne yazık ki biri de kamu bankası. ‘Bu teminat olur mu’ diye bin bir mazeret. Kanun çıktıysa, uygulayacaksınız. Bunun lamı cimi yok. Uygulamazsanız irade gereği neyse yapar. Malı mülkü, aynı nakdi. Ne varsa hepsi teminat. Biraz da siz taşın altına elinizi koyun. Efendim dolar kurunda dalgalanma varmış o yüzden teminatı artırıyor. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekme de ben vurayım. Şimdi ABD Başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek.”
BİLMEDEN AYAĞIMIZA SIKARIZ
Başbakan Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, “Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alan da satan da kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı” dedi. Yıldırım, “Duvarlar örerek, duvarların yüksekliğini artırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Dünyadaki huzursuzluğun önüne geçmenin yolu, adil olmaktır” diye konuştu. Bulgaristan sınırında yaşanan sıkıntılara da değinen Başbakan Yıldırım “Bizim tarafta kuyruklar oluşuyormuş. Dinlenme alanı istiyorlar. Rıfat Bey oradaki yeri genişletelim. Arsa, yer ne istiyorsanız verelim” dedi.
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