Piyasaları kim gerdi

Asya borsaları, Çin hariç düştü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.93 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1.19 düşüşle kapandı. Avrupa borsaları da haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0.60 gerilerken, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa borsaları yüzde 0.3-1 aralığında değer kaybetti.

GÖZLER İÇ PİYASADA

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda ise işlemler bugün yeniden başlayacak. Analistler, haftanın ilk işlem gününde Kuzey Kore geriliminin izleneceğini ve yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklenebileceğini kaydetti. Bu arada yurtiçinde piyasalar kapalı olmasına rağmen uluslararası işlemlerde dolar 3.4395’e kadar çıktı. Dolar cuma günü ABD’de ağustos tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 3.4175’e kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini görmüş ve daha sonra 3.42’de dengelenmişti. Altının onsu ise Kuzey Kore gerginliği nedeniyle dün 1337.95 dolarla yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.