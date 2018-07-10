Piyasaların yönünü kabine belirleyecek

Haftaya yükselişle başlayan borsa açılış sonrası yükseliş ivmesini sürdürerek 100.801 puana kadar yükseldi. Borsa yeni kabineye ilişkin beklentilerle günü yüzde 0.5 artışla 99 bin 252 puandan kapattı. Endeks en son 4 Haziran’da 100.000 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü. Dün seans içinde ulaşılan bu puan ise 1 Haziran sonrası görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Geçen hafta 4.58 seviyesinden kapanan dolar ise dün bir ara 4.5374 civarına indi. Analistler borsadaki artışta bazı gelişen ülke para birimleri ve dış borsalardaki toparlanmanın da etkili olduğunu belirtti.

KABİNE TESTİ BUGÜN

Piyasalar bugün ise gece açıklanan ekonomi yönetimini test edecek. Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki yemin töreni sonrasında gece açıklanmıştı. Ekonomist Dr. Veyis Fertekligil yeni ekonomi yönetiminin piyasa açısından önemli olacağına dikkat çekti. Fertekligil “Ekonomiyle ilgili bakanlık sayısının indirilmesi piyasa açısından önemli. Bakanın piyasa dostu olması önemli. Açıklanacak kabine piyasaların açılışında çok etkili olacak” diye konuştu.

Deniz Yatırım FX İşlemleri Yönetmeni Güven Baykuş da yeni ekonomi yönetiminin Merkez Bankası’yla uyumlu şekilde çalışacak olmasının olumlu olacağını ifade etti. Baykuş TL’de kabine etkisi ve ABD’de saatlik ücretlerin beklentinin altında kalmasının TL’ye pozitif yansıdığını kaydederek “Borsada 101 binin üzeri, kurda 4.45’lere kadar rahatlama gelebilir” dedi. Bu arada ayrıca cuma günü yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.