Piyasaya faizle ayar verme peşindeler
MÜSİAD Başkanı Kaan “Biz faiz konusunda özellikle hassasız ve birilerinin faiz ile piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz” dedi. Kaan dolarda 4.30 liranın üstünün de köpük olduğunu belirtti.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’da gündemi değerlendirdi. Birilerinin kuru, faizi artırmak için kullandığını belirterek piyasaya ayar vermeye çalışanlar olduğunu söyledi. Kaan, kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın İstanbul’da iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda kendisinin de katıldığının hatırlatılması üzerine Albayrak’ın konuya çok hakim olduğunu gördüklerini vurguladı.
FAİZDE HASSASIZ
Albayrak’ın çok kararlı olduğunu, TCMB ve dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkmasının çok önemli olduğunun ifade edildiğini kaydeden Kaan, Albayrak’ın istikrarın ve büyümenin bir arada yürütülebileceğini ifade ettiğini söyledi. Kaan, toplantıda faiz konusunun da konuşulduğunu belirterek, “Biz faiz konusunda özellikle hassasız ve birilerinin faiz ile piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz” dedi.
ETKİSİ BİR AY SÜRÜYOR
Faiz, kur ve enflasyonun hep konuşulduğunu, ancak bunların asıl unsurunun enflasyon olduğunu, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde diğerlerinin de kontrol altına alınmayacağını vurguladı. Kaan, “Üretim ekonomi derken enflasyonun da sadece Merkez Bankası’nın kontrolüne bırakılmaması lazım. Ama bunu söylerken de Berat Bey de ifade etti, Merkez Bankası konusunda çok da fazla konuşmamak lazım” dedi. Kaan, artık faizlerin artmaması gerektiği konusunda söylemleri olduğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın son aldığı kararı olumlu buluyoruz. Faizin arttığı geçmiş dönemlerde en fazla bir ay etkisini gösteriyor sonra kur bir ay sonra tekrar yukarı gidiyor. Faiz artırmak, artık Türkiye’de kuru baskı altına alacak bir unsur değil” dedi. Bunun artık aşağıya düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, “Enflasyonu kontrol altına aldığımız zaman kuru da kontrol altına alacağız” ifadelerini kullandı.
BANKACILARA SİTEM
Kaan, “Son dönemde bankacılarımız öyle bir hale geldi ki yatırım yapmak isteyenleri daha cazip tekliflerle yatırımdan vazgeçiriyorlar. Bunu bizzat bir üyem de yaşadı. Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım için, bir iş yeri satın almasında, bankacı kendisine ‘Gelin siz bu yatırımdan vazgeçin, biz size aylık 50 baz puandan daha fazla verelim’ diye teklifte bulunmuş ve vazgeçirmiş” dedi.
Trump geldiği gibi ortalığı karıştırdı
ABD’li papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehdidine ilişkin görüşleri sorulan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD ekonomisinin büyüklüğüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Trump geldiği gibi ortalığı karıştırdı. Şu anda tüm dünyada ekonomik sistemi bozdu. Öncelikle onlar kendilerine baksınlar, bizimle uğraşmayı bıraksınlar, bize devamlı dayatmayla gelmesinler. Devamlı söyledikleri OHAL vardı, OHAL kalktı. Hollanda ile ilişkilerimiz düzeldi, Münbiç’te gayet rahatlama var. Böyle bir durumda ortalığı germenin bir anlamı yok. Senelerdir özellikle FETÖ elebaşısı ile ilgili olarak kendilerine bu kadar söylemlerimiz olmasına rağmen, binlerce sayfalık döküman göndermemize rağmen bir yaklaşım göstermezken, bu tür ortalığı germesini yanlış buluyoruz.”
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan Türkiye-ABD ilişkileri kısa vadeli değildir, 1830’lara dayanır, eski ticaret bağımız var. Ekonomik olarak çok fazla sıkıntıya gireceğimizi düşünmüyoruz, biz kendimizden eminiz. Suç varsa, adalet önünde herkes hesaba çekilir, gereği yapılır.”
Dolarda 4.30 liranın üstü köpük
Dolar kurunu şu anda maksimum 4,30 lira gibi düşündüklerini belirten Kaan, bunun üstü kurun köpük olduğunu söyledi. Kaan, “Kuru, faizin artırılması için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlemin artık olmayacağını ve bunun da yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ay gidiyor. Bir ay sonra kur tekrar yukarı çıkıyor. Artık yaptıklarının bu olduğu belli. Köpük olduğundan da bahsettik. Normalde şu anda 4.30’un üstü köpük. Onun için bunu daha fazla artması da zor. Ancak siyasi gerilmelerle bunu yapacaklardır. Bunun başka yolu yok. Ama kurun artması Türkiye ekonomisi için bir sıkıntı değil” dedi.
Ticaret savaşı Türkiye’ye faydalı olacak
Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarına da değinen Kaan, Trump’ın tutumunun, yeni sisteminin Türkiye’ye çok fazla etkisinin olmayacağını, çünkü şu an Türkiye’nin küresel sermayeden çok az pay aldığını dile getirdi. Ticaret savaşlarının aksine Türkiye’ye faydası olacağını belirten Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çünkü ağırlıklı olarak uluslararası kuruluşlar ve şirketler dünyadaki pazar payını ciddi şekilde elinde tuttuğu için daha ekonomik ve kabiliyetli altyapısı olan, lojistik imkanları olan, köprü pozisyonundaki yerlere yatırım yapıyorlar. Türkiye’ye özellikle Çin’den ciddi anlamda kaymalar olacağını düşünüyoruz.”
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