Piyasaya faizle ayar verme peşindeler

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası’da gündemi değerlendirdi. Birilerinin kuru, faizi artırmak için kullandığını belirterek piyasaya ayar vermeye çalışanlar olduğunu söyledi. Kaan, kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın İstanbul’da iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda kendisinin de katıldığının hatırlatılması üzerine Albayrak’ın konuya çok hakim olduğunu gördüklerini vurguladı.

FAİZDE HASSASIZ

Albayrak’ın çok kararlı olduğunu, TCMB ve dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkmasının çok önemli olduğunun ifade edildiğini kaydeden Kaan, Albayrak’ın istikrarın ve büyümenin bir arada yürütülebileceğini ifade ettiğini söyledi. Kaan, toplantıda faiz konusunun da konuşulduğunu belirterek, “Biz faiz konusunda özellikle hassasız ve birilerinin faiz ile piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz” dedi.

ETKİSİ BİR AY SÜRÜYOR

Faiz, kur ve enflasyonun hep konuşulduğunu, ancak bunların asıl unsurunun enflasyon olduğunu, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde diğerlerinin de kontrol altına alınmayacağını vurguladı. Kaan, “Üretim ekonomi derken enflasyonun da sadece Merkez Bankası’nın kontrolüne bırakılmaması lazım. Ama bunu söylerken de Berat Bey de ifade etti, Merkez Bankası konusunda çok da fazla konuşmamak lazım” dedi. Kaan, artık faizlerin artmaması gerektiği konusunda söylemleri olduğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın son aldığı kararı olumlu buluyoruz. Faizin arttığı geçmiş dönemlerde en fazla bir ay etkisini gösteriyor sonra kur bir ay sonra tekrar yukarı gidiyor. Faiz artırmak, artık Türkiye’de kuru baskı altına alacak bir unsur değil” dedi. Bunun artık aşağıya düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaan, “Enflasyonu kontrol altına aldığımız zaman kuru da kontrol altına alacağız” ifadelerini kullandı.

BANKACILARA SİTEM

Kaan, “Son dönemde bankacılarımız öyle bir hale geldi ki yatırım yapmak isteyenleri daha cazip tekliflerle yatırımdan vazgeçiriyorlar. Bunu bizzat bir üyem de yaşadı. Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım için, bir iş yeri satın almasında, bankacı kendisine ‘Gelin siz bu yatırımdan vazgeçin, biz size aylık 50 baz puandan daha fazla verelim’ diye teklifte bulunmuş ve vazgeçirmiş” dedi.