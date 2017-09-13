Politik gerginliğe rağmen Avusturya’dan dev yatırım

Türkiye-Avusturya siyasi ilişkilerinin en düşük seviyeye indiği bir dönemde bu ülkeden Türkiye’ye dev yatırım geldi. Avrupa’nın en büyük ambalaj sanayi şirketlerinden Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard, Kütahya’da 1 milyar TL yatırım ile kağıt fabrikası kuracak. Yeni yatırım Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Hamburger Containerboard GmbH’nin CEO’su Cord Prinzhorn, Containerboard GmbH’nin Genel Müdürü Harald Ganster, Hamburger Turkey Genel Müdürü Velişah İner’in katıldığı toplantıyla açıklandı. Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye Yatırım Ajansı ile 3 yıllık çalışmanın ardından sonuçlandırılan 300 milyon Euro’luk tamamen çevreci bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam yaratılacak. Projenin 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut “Arazi satışı tamamlanmış olan söz konusu yatırımın özellikle son dönemde Avusturya ile yaşanmakta olan politik gerginliklere rağmen devam etmesi, diğer Avrupalı şirketler için olumlu bir örnek teşkil edecektir. Türkiye’nin Avrupalı şirketler açısından çok önemli bir pazar olduğu bu yatırımla bir kez daha teyit ediliyor. Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü görüyoruz” şeklinde konuştu. Ermut Türkiye’ye ilk altı ayda gelen doğrudan yabancı yatırımın 4.9 milyar dolar olduğunu da belirterek “Türkiye’ye geçen yıl 12.3 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi, bu yıl daha iyi olacak” dedi.

TÜRKİYE’YE BAĞLIYIZ

Toplantıda söz alan Cord Prinzhorn ise “Türkiye bizim için önemli bir pazar ve bu son yatırım, hızlı bir büyüme sergileyen Türkiye’ye olan bağlılığımızın bir göstergesi. Projenin devamıyla ilgili adım atmaktan memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu. Harald Ganster ise “Bu proje için böylesine mükemmel bir lokasyon bulduğumuz için çok heyecanlıyız. Kağıt arzımız güçlenecek” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliğine her fırsatta karşı çıkan, hatta ambargo bile uygulanmasını isteyen Avusturya, 15 Temmuz darbe girişimini anma etkinlikleri sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de ülkeye girmesine izin vermemişti.