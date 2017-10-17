Polonya ile yeni hedef 10 milyar dolar ticaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 200’ün üzerinde işadamıyla çıkarma yaptığı Polonya ile ticaret 5 yılda 10 milyar dolara çıkarılacak. Polonya’da heyetler arası görüşmenin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenleyen, ardından da Türkiye-Polonya İş Forumu’nda işadamlarına seslenen Erdoğan ‘mesafeyi kısaltalım, yatırımları karşılıklı artıralım’ çağrısı yaptı. Erdoğan, “Şu anda aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman 6 milyar dolar gibi bir seviyedeyiz ama bu iki güçlü ülke için bu rakam çok düşük bir rakam. Bunu önümüzdeki beş yıl içerisinde temennim odur ki 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu ticaret hacmi tabii ki ‘kazan kazan’ esasına dayalı olarak devam edecektir, şu anda nitekim böyle devam ediyor ve bunları aramızda görüşme fırsatını bulduk. Birçok sektörde bu münasebetleri geliştirmemiz mümkün. Yani savunma sanayiinden tutunuz tüm alanlara varıncaya kadar bu adımları atabiliriz” dedi.

Erdoğan, turizm alanında da güzel gelişmelerin yaşandığına değinerek, bu yılın ilk 8 ayında Polonya’dan Türkiye’ye 205 bin turistin geldiğin aktardı. Polonyalıların, Türkiye’ye olan ilgisini bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Fakat bu ‘Schengen’ denilen şey ortadan kalkarsa o zaman tabi Türkiye’den Polonya’ya, Polonya’dan Türkiye’ye de artacaktır çünkü bu ayrı bir bela. Ama kalkarsa o zaman Türkiye de rahat rahat buraya gelecektir. İnanıyorum ki Polonyalı da Türkiye’ye gelecektir” dedi. THY’nin, Polonya’ya haftada beş seferinin bulunduğunu, talebin de çok olduğunu belirten Erdoğan “Cevap veremiyoruz, bunun için izne ihtiyacımız var. Yani bu beş seferin Varşova’da 7 ya da 10’a çıkarılması mümkün. Eğer Varşova’da artırılamıyorsa Krakow’da belli sayılara çıkartılması talebimizdir. Hafta sonu itibarıyla Türk Hava Yollarından bir heyetimiz buraya gelecekler. Eğer burada bu müsaade verilirse inanıyorum ki karşılıklı halklarımızın gidiş gelişleri de çok daha rahat olacaktır” dedi. Erdoğan, Polonya’da dostluk anıtları kurulması teklifini ilettiklerini aktararak, bu konularla ilgili elden gelen her türlü desteği TİKA ile Polonya’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türkiye-Polonya İş Forumu’nda da konuşan Erdoğan “Üçüncü ülke pazarlarına erişim bakımından da Polonya ve Türkiye özel sektör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma çalışmalarını desteklemeliyiz. Bu noktada özel sektör kuruluşlarımız arasında ortak iletişim ağı kurulması çalışmaları hızlandırılmalı” dedi.