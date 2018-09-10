Pos üzerinden yürütülen yeni tefecilik sistemi deşifre oldu

Tefeciliği önlemek amacıyla etkin bir mücadele yürüten devlet kurumları, tefecileri yeni yollar aramaya itti. Bu kapsamda kâğıt üzerinde oluşturulan şirketler üzerinden POS cihazları aracılığıyla komisyon alarak tefecilik yaptığı belirlenen kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri tarafından inceleme başlatıldı.

KREDİ KARTINA BORÇLANMA

Raporda POS üzerinden yürütülen tefecilik yöntemini şöyle tarif edildi: "Borç para talebinde bulunan kişi veya kişiler ticari bir alışveriş yapmış gibi kredi kartları ile mevcut kişilerin POS cihazlarından yüklü miktarda para çekiyor. Çektiği para karşılığında tefeci olarak nitelendirilen kişiler belirli bir komisyon ücreti alarak borç alan tarafından faizle para almasını sağlıyor. Tefeci verdiği borç parayı cihazın ait olduğu bankadan yapacağından, verilen borç para güvence altına alınmış bulunmaktadır. Bu işlemlerde POS cihazı bir nevi alacağın güvence altına alınmasını sağladığından tercih edilmektedir."

13 MİLYONLUK SAHTE FATURA DÜZENLENMİŞ

2014'ten bu yana sahte fatura düzenleyerek POS cihazları üzerinden tefecilik yaptığı belirlenen Ekrem E.'nin 13 milyonun üzerinde sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. Kredi kartlarını nakit paraya sıkıştıkları için komisyon vererek Ekrem E.'ye verdiklerini söyleyen mağdurlar şüpheliyi tanımadıklarını söyledi. POS cihazı üzerinden çekilen paralar karşılığında herhangi bir hizmet olmadığını saptayan uzmanlar, analiz sonuçlarında yıllarca usulsüz şekilde komisyon karşılığı para transferi yapıldığını ortaya çıkardı.