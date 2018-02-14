Prim borçlusu Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı

Emeklilik yaşı gelen ancak, geçmiş dönem sigorta borçları nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lulara krediyle emeklilik yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında, emeklilik hakkı doğmuş ama prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu esnafa 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade imkanıyla kredi sağlanmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

PRİMLERİ DÜŞÜRDÜK

Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik’e Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında “Bir yandan mücadelemizi devam ettiriyoruz, diğer taraftan da 80 milyon vatandaşımızın huzur, refah ve birlik içerisinde geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak reformlarımızı da arka arkaya hayata geçiriyoruz” dedi.

Bundan sonra da toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren konularda güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, aktif Bağ-Kur’lu sayısının 2.9 milyon, Bağ-Kur emeklisi sayısının ise 2.6 milyon olduğunu bildirerek, “Şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı olarak güçlü düzenlemelerle prim oranlarını yüzde 40’tan yüzde 34.5’e düşürmüştük. İsteğe bağlı sigortalılık hariç, Bağ-Kur sigortalılarına 5 puanlık Hazine indirimi gerçekleştirmiştik. Yine Bağ-Kur sigortalılarımızı iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alarak geçici iş göremezlik ile sürekli iş göremezlik ödeneğinden faydalanma imkanı getirmiştik” dedi.

Emeklilik hakkı doğmuş Bağ-Kur’lu esnafa kredi sağlanmasını içeren iş birliği protokolünün önemli olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: “Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Esnaflarımız arasında birikmiş prim borcuyla durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılarımız vardı. İhya edilmesi halinde yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokolümüz kapsamında olacaklar. Protokolümüz kapsamında prim borcu olan esnafımızın 48 ay vadeyle borçlarını ödemeleri ve bunu da emekli aylıklarıyla yapmaları sağlanacak. Burada, önemli olan, komisyon alınmayacak olması ve bu kredi imkanından faydalanacak esnaflarımızla ilgili geçmiş sorgulamasının yapılmaması.”

EN BÜYÜK SIKINTIYDI

TESK Başkanı Palandöken de, esnaf ve zanaatkarların en büyük sıkıntısının prim borcundan dolayı emekli olamadıklarını belirterek, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da yer aldı. Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.