Prim borcu olan milyonlarca Bağ-Kur’lu emekli olacak

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. 2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur’lu var.

EN AZ 700 LİRAYDI

Dondurulan süreler, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksiği olanlar, yaş şartını da tamamlamışsa, hemen emekli olabiliyor. İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyordu. Yani 2003’te en düşük aylık primi 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıyordu.

BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK

Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağ-Kur’lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağ-Kur’lunun bu borcu kapatması imkânsız hale geliyordu. Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Meclis’ten geçen, Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla Bağ-Kur’luya büyük bir kolaylık sağlandı.

YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanıyor. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görüyor. Bu yapılırken borcun faizi siliniyor ve enflasyon farkı bulunuyor. Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılılıyor. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkıyor. Enflasyon oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, enflasyona göre hesaplanan gecikme faizi ve cezasının yüzde 90’ından kurtulacak.

SGK MESAİDE

Devlete olan vergi borçları yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için mesai yapacak olan vergi daireleri ve SGK müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunacak vatandaşlar için bu kurumlar saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.

31 TEMMUZ SON GÜN

Yasaya göre 31 Mart 2018 öncesine ait borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Temmuz’a kadar SGK ilk müdürlüklerine başvurarak aftan yararlanabilecek. Başvurular merkezlere yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesi (www.sgk.gov.tr) adresinden de yapılabiliyor.

633 bin esnaf başvurdu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildiğini anımsattı. Yapılandırma başvurularının, 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını aktaran Selçuk, şunları belirtti: “Bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4,1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur.”

KREDİ FIRSATI DA VAR

Son olarak 2011’de bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. O nedenle borçlu Bağ-Kur’lular bu fırsatı değerlendirmeli. Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak. Mevcut durumda bu imkân var. Martta Ziraat Bankası ile SGK arasında bir protokol imzalanmıştı. Buna göre; hemen emekli olabilecek Bağ-Kur’lu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi çekebiliyor. Kredi fırsatı içinde son tarih 31 Temmuz 2018.

(Güneş)