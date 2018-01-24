Prim borcuna 'Zeytin Dalı' ayarı: Sigortalı ve işverenlerin prim borçlarının 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Hatay’in Hassa, Reyhanlı, Kumlu, Altınözü, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde bulunan sigortalı ve işverenlerin 31 Ocak tarihinde ödenmesi gereken prim borçlarının 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler nedeniyle Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçeleriyle Kilis'te son zamanlarda gerçekleşen ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle söz konusu il ve ilçelerdeki mükelleflerce verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu il ve ilçelerdeki mükellefler tarafından, bugün sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin süresi 23 Şubat 2018'e, 24 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin süresi 26 Şubat 2018'e ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, Kilis'te 1 Mart 2016'da başlayan ve 31 Aralık 2017'de sona ermesi uygun bulunan mücbir sebep hali nedeniyle mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 24 Ocak 2018 olarak tespit edilen verilme süresi 26 Şubat 2018 olarak belirlendi.