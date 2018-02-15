"Promosyonları son güne bırakmayın"

Promosyon çalışmalarının hem kısa hem de uzun vadeli sonucu olduğunu belirten Lecce Pen Kalemcilik Tic. A.Ş. Genel Müdürü Ümit Kaya, "Satış hacmini arttırmak, tekrar satın alma oranını arttırmak, sadakati yükseltmek, bilinirliği arttırmak, ilgi uyandırmak, hatırda kalmak bunlardan sadece bazıları."

Sürdürülebilir bir büyüme için bilinirliğin ve hatırda kalmanın çok önemli olduğunun altını çizen Kaya, " Türkiye'de promosyon sektörünün hala emeklemekte olduğuna inanıyoruz. Örneğin Amerika'da pazarlama bütçesinin % 50-%55 i gibi önemli bir kısmı promosyon çalışmalarına harcanırken, Türkiye'de bu rakamın %10'u geçmediğini belirtti.

YENİ YILDA PROMOSYON YAPMAK İÇİN GEÇ KALMAYIN!

Lecce Pen Kalemcilik Genel Müdürü Ümit Kaya, "Şirket olarak firmalara ekonomik bütçelerle kaliteli ve kullanışlı promosyon ürünleri sunuyoruz. Maalesef ülkemizde promosyon ürünleri denilince akla ucuz ve kalitesiz ürünler geliyor. Pek çok firma promosyon ürünleri seçerken son ana bıraktığından ayrıntılara dikkat etmiyor, bu yüzden sorun da yaşayabiliyorlar. Tedarikçiler de müşteri kaybetmemek için kapasitelerinin üzerinde iş alıyorlar, bu yüzden teslimler aksıyor, hedef/ sonuç ilişkisi yakalanamıyor. Bunun bir sonucu olarak da hem müşterilerinin hem de iş ortaklarının gözünde itibar kaybettiriyor. Oysa kaliteli ve kullanışlı promosyon ürünleri mevcut müşteriler ve iş ortaklarının firma ile duygusal bağını güçlendirir, yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olur. O yüzden promosyon ürünleri tedarik edilirken harcanacak bütçeye boşa giden bütçe olarak değil, markalaşma, bilinirliğin arttırılması ve iletişim yönetiminin bir parçası olarak görmek lazım" dedi. Henry Ford'un 'Masrafları kısmak için tanıtımları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer' sözünü hatırlatan Kaya, özellikle ekonomik daralmanın olduğu dönemde masraf kısmak adına bu tür faaliyetlerin durdurulmasının, pazar kayıplarına yol açabileceği gibi, ileride telafisi daha masraflı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Ümit Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü. "Firmanın hangi promosyon ürünlerini seçeceğine birlikte karar veriyoruz. Promosyon ürünlerinin dağıtılacağı kitlenin analizini yapıyoruz. Süreç programı çıkartıp müşterimizle beraber belli bir takvim çerçevesinde verdiğimiz hizmeti tamamlıyoruz" diye konuştu.

İHA



