PTT 2 bin 500 personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman? Son dakika açıklaması

PTT 2 bin 500 personel alımı son dakika açıklaması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. "2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz" diyen Bakan Arslan, "yıl içerisinde de 2 bin 500’e tamamlayacağız bu kadroyu güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız." dedi. Bu açıklamayı duyan binlerce kişi şimdi PTT çalışanı olmak için hangi şartların gerektiğini araştırmaya başladı. PTT 2 bin 500 personel başvuruları ne zaman? PTT 2500 personel alım şartları neler? PTT alımları için kimler başvuruda bulunabilir? İşte konuyla ilgili merak edilenler. Şimdilik PTT tarafından 2 bin 500 personel alımıyla ilgili duyuru yapılmadı. PTT tarafından yapılacak duyuruları www.star.com.tr ve haberimizden takip edebilirsiniz.

BAKAN AHMET ARSLAN'IN AÇIKLAMASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılı içerisinde PTT'ye 2 bin 500 personel alacaklarını açıklayarak, "Önümüzdeki hafta 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz." dedi. Büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere üç farklı pozisyonda PTT memuru alacaklarını ifade eden Arslan, sayıya taşeron işçilerin de dahil olduğu söyledi.

"2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız"

Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "2017’de PTT’ye ne kadar personel alınacak? PTT’deki taşeron personelin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz.

Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500’e tamamlayacağız bu kadroyu güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız.

PTT’deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız" cevabını verdi. Programda dereceye giren öğrenciler hediyelerini Bakan Arslan’ın elinden aldı.

PTT'NİN PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

PTT tarafından 2500 personel alımıyla ilgili şimdilik herhangi bir koşul açıklaması yapılmadı. PTT genel alımlarında bazı kriterlere dikkat etmektedir. Aşağıdaki bilgiler PTT'nin genel personel alım kriterleridir. Yeni alımlarla ilgili herhangi bir kılavuz henüz yayımlanmamıştır. Kılavuz yayınlandığında haberimizden ulaşabileceksiniz.

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

(Erkekler) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak,

Daha önce çalıştığı yerlerden çıkartılmamış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır.

PTT İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL ALIM KRİTERLERİ NELER?

Şimdilik PTT’nin İnternet sitesinin insan kaynakları bölümünde personel alımına dair bir duyuru bulunmuyor. Henüz 2500 personel için başvuruların alınacağı tarih belli değil. PTT‘ye sözleşmeli personel alım yönetmeliğine göre işe alım KPSS'ye katılmış ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından yapılır ve adaylarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeşyaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

ğ) (Değişik: 27/4/2015-2015/7686 K.) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

PTT'NİN HİZMET ALANI

1. Mektup postası gönderileri

2. Taahhütlü Gönderiler

3. Alma Haberli Gönderiler

4. Alıcının Kendisine Verilecek Kaydını Taşıyan Gönderiler

5. Özel Ulak İşaretli Gönderiler

6. Postrestant Adresli Gönderiler

7. Ödeme Şartlı Posta Gönderisi

8. Değer Konulmuş Gönderiler

9. Tebligat İşlemleri

10. Telgraf

11. Kütüphane Hizmeti

12. Posta pulları

13. Havale işlemleri

14. Hesap işlemleri

15. Efektif İşlemler

16. Fatura Ödemeleri

17. Vergi ve Ceza Ödemeleri

18. Sigortacılık hizmetleri

19. Sgk tahsilatları

20. Ürün satışı

21. Maaş ve Yardım Ödemeleri

22. Telekominikasyon hizmetleri

23. Yurtiçi ve yurt dışı kargo

PTT NEDİR?

PTT, Posta ve Telgraf Teşkilatı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. PTT; 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına posta, banka ve lojistik alanlarında hizmet sunan bir kurumdur. PTT, 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) haline gelmiştir. PTT Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlıdır. PTT'nin bir üst kuruluşu "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı"dır. Genel müdürü "Osman Tural"dır. Ptt genel merkezi "Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No 2 Ulus/Ankara" adresinde bulunmaktadır.