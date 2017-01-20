PTT 3 milyar lira ciro yapan bir kurum haline geldi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son 14 yılda adeta küllerinden doğan PTT’nin kar eden bir kurum haline geldiğini bildirdi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ’nin Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Antalya’da başladı. Toplantıya telekonferansla katılan Arslan, ulu bir çınar olan PTT’nin ülke açısından önemli olduğunu söyledi. Arslan “Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz. Yaklaşık 700 milyon lira geliri olan ve yılda 200 milyon lira zarar eden PTT, bugün 3 milyara yakın ciro yapan ve bundan da yılda 400 milyon lira kar elde eden bir kurum haline geldi” diye konuştu. Bu başarıların yeni sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Arslan, “Üstlendiğimiz misyon ve bu hedeflere 40 bin PTT ailesiyle birlikte ulaşacağız” dedi.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise 176 yıllık geçmişi olan şirketlerinin tarihi dönüm noktasında olduğunu vurguladı. “Artık yeni bir şeyler söylemenin değil yapmanın vaktindeyiz” diyen Bozgeyik, en önemli stratejilerinin insanlığın huzuru, refahı ve geleceği olduğunu belirtti. Yaşanan olumsuzluklara rağmen PTT’nin 2016’da en parlak dönemlerinden birisini daha yaşadığını ifade eden Bozgeyik “Zorluklara rağmen 40 bin kişilik PTT ordusu gece gündüz çalışarak tarihinin en yüksek gelirini ve karını elde etti. Bu çalışanlarımızın başarısıdır. Onurla ve gururla söyleyebileceğimiz, küçümsenemeyecek bir başarı” diye konuştu.
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