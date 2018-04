PTT 2018 memur alımı başvuru tarihi ve şartları PTT 5 bin personel alımı ne zaman

PTT 5 bin personel alımı ne zaman? PTT memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? 2018 PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT sözleşmeli personel alımı KPSS şartı kalktı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Uzun süredir PTT personel alımları konusunda sessizliğini koruyan Bakan Arslan, seçim öncesi PTT personel alımı açıklaması yaptı. PTT’nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağını belirtti. PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada PTT'ye 5 bin personel alımı gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Arslan söz konusu alımların önümüzdeki ay yapılacağını ifade ederek istihdam sağlayacaklarını belirtti. İşte PTT 5 bin personel alımı başvuru tarihi işlemi ve şartları...



Ülkemizin en önemli markalarından bir tanesi olarak bilinen ve kargo konusunda hem uygun fiyata taşıyan hemde Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanına oldukça kısa süre içerisinde taşıma işlemleri gerçekleştiren PTT e-ticaret sektörüne girmesi ile marka devliği konusunda büyük bir başarı yakaladı. Buna göre PTT'nin geçtiğimiz sene 2 bin 500 kişilik personel ataması durdurulmuştu ve bu sene alımlar yapılacak mı derken sonunda kamuoyuna duyuru yapıldı. PTT A.Ş.'nin Türkiye'ye yayılan hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli marka ve büyüklükte 2 bin 539 araç alındı. Anadolum Destek ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınarak 3 yıl süre ile PTT'ye tahsis edilen araçların teslim töreni TOFAŞ Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT'ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağını belirtti.







PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, “Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye'deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de AR-GE çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanında dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün adayları hatırlayarak ,5 Bin personel alımı yapılacağını söyledi. Bu ay çalışmalara başlanacağını söyleyen Bakan Arslan, PTT şubelerinin de artacağını söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, "Acentelerimiz ile birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 PTT matik mevcut. 42 bin çalışma arkadaşlarımız ile birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi e - ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kesintisiz götürüyoruz. Banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla yapıyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerekse özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimizdir. Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek" dedi.



PTT'nin alımlarından sonra muhalefetle ilgili konuşmaya başlayan Sn. Bakan, "Bu ülkenin yürütme organının cumhurbaşkanlığı yürütme sistemi ve onun da başının cumhurbaşkanı olduğunu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hâlâ bir aday belirleyebilmiş değiller. Sanki fal bakar gibi, bu ülke gerçeklerini bilmeyen bir kimse getirip, bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz diye hesaplar yapıyorlar. Halbuki adayınızı önceden belirleyeceksiniz. Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini, ne tür hedeflere ortaya koyduğunu vatandaşa anlatmak zorundadır. Vatandaş da bilmelidir ki, evet 2023 hedeflerine, 2035, 2053 2071 vizyonuna ben bu anlayış ile yürüyeceğim ve kararımı vereceğim" dedi.



Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan bugün Bursa’da PTT araç teslim törenine katılım sağladı.



Bakan Arslan PTT hizmetlerine yönelik olarak yaptığı açıklamada ise;



“Türkiye’nin her ilçesinde, beldesinde PTT şubeleri var.



Ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yeri ve 42 bin çalışanımız ile posta, lojistik, dünyanın yeni trendi e- ticaret ve bankacılık alanında hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.









5 BİN PERSONEL ALINACAK



PTT personel alımıyla alakalı olarak Bakan Arslan yaptığı açıklamada; “Önümüzdeki ay 5 bin kişiyi daha PTT ailesine katarak ülkemizin istihdamına katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.



ALINACAK POZİSYONLAR NELERDİR?



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan müjdesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT'nin 5 bin memur alımı yapacağı öğrenildi. Peki alınacak pozisyonlar nelerdir? Buna göre alımların büyük bir bölümü gişe görevlisi, büro görevlisi, dağıtıcı pozisyonları için yapılacaktır. Eğer ihtiyaç varsa yine avukat, teknisyen, hizmetli, şoför, mühendis, bekçi, güvenlik görevlisi vb. gibi pozisyonlar içinde atamalar yapılabilir.



Bu sebepten dolayı PTT'nin 5 bin memur alımı kadrolarının duyurulması için PTT insan kaynakları bölümü aracılığı ile resmi açıklamanın yapılması beklenmektedir. PTT tarafından resmi açıklama kamuoyuna duyurulduğunda www.isinolsa.com ekibi olarak bizlerde sizlere konu hakkında bilgi vereceğiz. Sitemizi takip ederek PTT'nin hangi kadrolara atama yapacağını öğrenebilirsiniz.



PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?



PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor.



Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl PTT 1750 sözleşmeli personel ve 2 bin 500 personel alımı için ilanlara çıkmış, 2 bin 500 personel alımında mülakat süreci tamamlanmasına rağmen adayların atamaları yapılamamış çünkü söz konusu atama işlemlerine Danıştay'dan yönetmelik gerekçe gösterilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. KHK ile çıkarılan düzenlemeyle PTT'de sözleşmeli personel atamalarındaki KPSS şartı kaldırılmış, daha önce yürütmeyi durdurma kararı alınan 1750 kişilik alımla ilgili süreç tekrar başlatılmış, fakat 2 bin 500 personel alımıyla ilgili ilan iptal edilip daha sonra ilana çıkılacağı belirtilmişti.



PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?



Yeni alım ile ilgili şartlar henüz açıklanmadı. Son yapılan alımda istenilen şartları aşağıda bulabilirsiniz.



GENEL ŞARTLAR



a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.



NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?



a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;



1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.



2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.







BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:



1- Başvurular, 15-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapabilecektir.



NOT: Şirketimizin yapmış olduğu 2017/2 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan, sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ve sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adaylar ile farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.



2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olup Şirketimizin internet adreslerinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.



3-Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde, bunlara ilişkin Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçici sürücü belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)



4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.



5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.



6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.



Puanların eşit olması halinde;



KPSS puanı yüksek olan,



KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,



Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,



Adayın ataması yapılır.



NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.



7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.



8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;



a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,



b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,



c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)



ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,



d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,



e) İş isteme beyannamesi,



f) Mal bildirim beyannamesi,



g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,



ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,



h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,



ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,



i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),









GENEL HÜKÜMLER



1) Asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 8’inci maddede istenen belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.



2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.



3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.



4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.