PTT artık yarım milyar kâr ediyor

Geçmişte zarar üstüne zarar yazan PTT, son 15 yılda kendi sektöründe global bir marka haline geldi. Yapılan yatırımlarla ayağa kalkan PTT, şu an 40 binden fazla çalışanı ve 5 bine yakın şubesi ile Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü’nde Mehmet Akif İnan Vakfı Hizmet Binasının açılışında PTT’nin geldiği noktayı değerlendirdi. PTT’nin artık karlı bir kurum olduğunu ifade eden Yıldırım “Aslında işin özü şu, 2003’te ben göreve başladığımda 170 yıllık mazisi olan PTT 11 trilyon zarar ediyor ve bir ayda işlem sayısı 2 milyon 400 bin. Şu anda yaptığı işlem sayısı 30 milyonu geçti ve PTT yarım milyar civarında kar ediyor. PTT millete yük olmuyor, milletin yükünü taşımaya devam ediyor. PTT bir marka oldu. Türkiye’nin markası değil, dünyanın bir markası oldu. Tıptı THY, Türk Telekom gibi. Bunlar ülkemizin değerleridir” açıklamasında bulundu.

MANEVİ DEĞERLER ÖNEMLİ

Vakıflarla ilgili de birtakım düzenlemelerin yapıldığına da dikkati çeken Yıldırım, 5 bin vakıf eseri metruk durumdan çıkarıp ihya ettiklerini ifade etti. Yıldırım, 10 milyon vakıf belgesinin düzenlendiğini dile getirerek, vakıf müzelerinin 11’e çıkarıldığını söyledi. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl zor ama bir o kadar da başarılı bir yıl geçirdiğini anlatan Yıldırım, “Ekonomi, iş, aş, savunma sanayimiz, yatırımlarımız, ülkemizin itibarı gelişti. 2023 hedeflerimize ilerlerken madden kuvvetli olduğu kadar manen de kuvvetli, güçlü bir Türkiye’yi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bundan sonra sanata, kültüre, düşünce dünyamızın bütün değerlerimize önem veriyoruz” dedi.

BANKA YOK, PTT VAR

Açılışa katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise “İnsanlarımız da PTT’den aldığı binlerce hizmet karşılığında, ayda milyonlarca işlem yapan bir kuruluşla muhatap” diye konuştu. PTT’nin 4 bin 600 şubesiyle bankanın bulunmadığı yaklaşık bin 800 yerleşim yerine banka hizmeti götürdüğünü anlatan Arslan, bankamatik olmayan 200 yere de PTT matik ile hizmet verildiğini söyledi.