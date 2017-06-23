PTT bankacılıkta atılım yapıyor

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, yaptığı açıklamada, 177 yıldır hizmet veren PTT'yi dünya markası yapmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

26. Dünya Posta Birliği Kongresi'nin 19 Eylül-7 Ekim 2016'da İstanbul'da gerçekleştirildiğini anımsatan Akbulut, "Merkezi İsviçre'nin Bern şehrindeki Dünya Posta Birliği Başkanlığını 2020'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti PTT Genel Müdürlüğü yürütecek. BM çatısı altında yer alan 193 ülkenin bağlı olduğu Dünya Posta Birliğinin başında bir Türk genel müdürün olması yönüyle de bu yıl atılım yılımız." diye konuştu.

Stratejik hedefler yenilendi

Akbulut, PTT Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda stratejik hedeflerini yenilediklerini ifade etti.

En son yayımlanan kanun hükmündeki kararname ile elektronik para ihraç yetkisinin PTT'ye verildiğini ve bunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Akbulut, Türkiye'den dünyaya elektronik para ihraç edeceklerini, bu bankacılığın gelecekteki alanı olduğunu belirtti.

Akbulut, yine kanun hükmündeki kararnameyle PTT'ye Türkiye'deki tüm vericilerin işletim yetkisinin verildiğini kaydederek, cezaevlerinde 18 yaş altında kalan çocuk mahkumların tamamının posta kargolarını da ücretsiz taşıdıklarını dile getirdi.

Evrensel posta hizmet yükümlüsü olduklarını ve bu görevi yerine getirdiklerini belirten Akbulut, "Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışında şirket kurma ve kurulmuş şirketlere ortak olma yetkisini aldık. Bu, 'PTT artık bir dünya markası olacak, dünyada kendisi ile rekabet eden bütün şirketlerle rekabet edecek. Biz devlet ve hükümet olarak da PTT'nin arkasındayız.' demek. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini yerine getirmek istiyoruz. PTT, artık dünyadaki rakipleriyle yarışıyor." diye konuştu.

"Dünya ile yarışır bir PTT markası oluşturacağız"

Akbulut, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yazılımının kendilerine ait olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HGS ile otoyollarımızı, karayollarımızı yönetiyoruz. Alanı genişletiyoruz, milli parkların tamamında HGS kullanımıyla ilgili protokolleri tamamladık. Gümrükle ilgili geçiş noktalarının tamamında yine HGS'nin elektronik ödeme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak da bütün çalışmaları tamamladık. Bankacılıkla alakalı çok ciddi atılım içindeyiz çünkü 258 ayrı iş yapıyoruz. Bu hiç bir bankanın yaptığı bir şey değil. e-devlet şifresi veriyor, e-devlete entegre sistemlerini yönetiyoruz."

Dünyanın en büyük sigorta şirketleriyle ortak sigorta şirketi kurduklarına dikkati çeken Akbulut, PTT'nin artık sigortada dünya ile boy ölçüşebilen ve rekabet edebilen bir bakış açısıyla halka, İslam coğrafyasına, Türk cumhuriyetlerine ciddi anlamda hizmetler götüreceğini söyledi.

Akbulut, bunun ciddi bir altyapı gerektirdiğini, bu altyapıyı kendi insan kaynaklarıyla tamamlayacaklarını belirterek, dünya ile yarışır bir PTT markası oluşturacaklarını sözlerine ekledi.