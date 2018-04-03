Putin: 2023'te ilk enerji bloğunu devreye sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yoluyla NGS'nin temel atma törenine katıldı.

Putin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin birinci enerji bloğunun inşaatına başlanmasını tebrik ederek, "Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemlidir. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralinin inşaasına başlamıyoruz, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Putin, "Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak." dedi.

Rusya'nın nükleer enerji sektöründe öncü bir ülke olduğunu belirten Putin, "Güvenlik standartları en yüksek seviyede olacak ve projemiz çevre dostu olacak." ifadesini kullandı.

NGS'nin devreye girmesinin Türkiye'nin bilim ve teknoloji potansiyelini yükselteceğini vurgulayan Putin, Türk tüketicilere hem temiz hem de ekonomik elektrik sağlanacağını söyledi.

Santralin, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu sağlayacağına dikkati çeken Putin, "Rus ortaklar aktif bir şekilde Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerini bu projeye katılmaları için teşvik etmek istiyor." diye konuştu.

Putin, 350'yi aşkın Türk şirketin potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istediğini vurgulayarak, NGS'nin hem Türkiye'de hem de Rusya'da yeni iş yerlerinin kurulmasına, yüksek gelirli ve kalifiye uzmanların yetişmesinde iş birliği yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Nükleer enerji alanında Rus üniversitelerinde 200'ü aşkın Türk öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Putin, mezunlara Akkuyu Nükleer Şirketinde istihdam edilmeleri yönünde teklifte bulunulduğunu dile getirdi.

Putin, "Türk ortaklarımıza ayrıca projeye 'stratejik yatırım statüsü' verilmesi konusunda aldıkları karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu statü projeye çeşitli imtiyazlar sağlayacaktır. Bu projeyi ekonomi açısından daha cazibeli hale getirecek. Ben TBMM milletvekillerine de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum bundan dolayı." diye konuştu.

Son derece iddialı bir hedefleri olduğunu vurgulayan Putin, "2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümünde bunu yapacağız." dedi.

Putin, her iki ülkenin bu hedef için çaba göstereceğini anlatarak, "Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Rus Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile projenin başarıyla tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Putin, Türk halkının NGS'nin yapımından mutlu olacağını ümit ettiğini belirtti.