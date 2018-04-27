275 gram Ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Balcı, illerin oda başkanlarıyla beraber Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının bu yıl yüzde 8 fiyat artışıyla 7,2 lira olarak belirlendiğini belirten Balcı, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydetti.

Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2,5 lira olarak satılacağını ifade etti.

- Ekmek fiyatları değişmedi

Yıllık enflasyon baz alındığında bir yıl içinde pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini dile getiren Balcı, fırıncı esnafının gerekli özveri ve fedakarlığı gösterdiğini vurguladı.

Ekmek fiyatlarına da değinen Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Kilogram fiyatı yine azami 5 lira olarak uygulanacak. Pidedeki 7,2 liralık kilogram fiyat da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyattır. Bu fiyatın altında satış yapacak iller de kendi maliyet hesabına göre satış yapacak." diye konuştu.

- "Fırıncıdan Karatay'a ekmek yok"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır." dedi.

Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, 'fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'. " ifadesini kullandı.