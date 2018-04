Ramazanın ilk haftasından itibaren kırmızı et fiyatları düşecek TÜKETBİR Başkanı Tunç, her sene ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarının geçici olarak arttığını belirterek, 'Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek.' dedi.