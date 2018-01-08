Rami Gıda Toptancıları Hali Başakşehir’e taşınıyor

Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir’de modern bir çarşı inşa ediliyor. Şahintepe Mahallesi’nin yapılması düşünülen Kanal İstanbul yakasında yapılacak olan çarşı, 322 bin metrekare alana inşa edilecek. Toplam 1070 adet dükkanla kapalı çarşı olacak şekilde inşa edilen dükkanlar, şimdiye kadar emsalleri içinde gerçekleşecek en büyük proje olarak inşa edilecek. Çarşı içerisinde 990 toptancı dükkanı, banka, restoran, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan ile 65 TIR'ın aynı anda park edebileceği toplam 1.300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis bulunacak.

Projenin kura çekimleri gerçekleşti

Uzun yıllardır hayali kurulan projede esnaf için kura çekimi de gerçekleşti. Toplam 1070 dükkanın yer alacağı halde esnafın dükkan açacağı alanlar belli oldu.

Avrupa’nın en büyük kapalı çarşısı

Projenin kapsamı ile ilgili de açıklamalarda bulunan İstanbul Gıda Toptancı Tüccarlar Derneği Mustafa Karlı, “Proje kapsamında 580 dönümlük bir alan var. Bunun 322 dönümü kullanım alanı, 114 dönüm inşaat alanı ve 94 dönüm dükkan inşaat alanı. Bu anlamda Avrupa’nın en modern ve en büyük Kapalı Çarşı’sını yapıyoruz. Bunun gibi bir projenin Türkiye’de bir örneği yok. Gerçekten Türkiye’mize ve İstanbul’umuza yakışır bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca burada faaliyet gösterecek olan bütün üyelerimiz özel mülkiyet sahibi olacaklar” dedi.

Yeni projenin ulaşım noktasında da İstanbul’un en rahat ulaşılabilecek yeri olduğunun altını çizen Karlı, önümüzdeki yıllarda yeni yerlerine kavuşacak olan esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hal projesinin 2019 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.