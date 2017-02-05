Rami Kuru Gıda Hali’ni Kayabaşı’na Doğuş taşıyacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Hizmet Binasında düzenlenen törende TOKİ ve Doğuş İnşaat arasında imzalar atıldı. Doğuş İnşaat’ın üstlenici olduğu projede müşavirlik işlemlerini TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ (EPP)yürütecek. İmza töreninde konuşan TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin Kayabaşı Batı Resneli Bölgesinde yapacağı yeni çarşıyla, Rami Kışlası’nda 1986 yılından bu yana geçici olarak zor ve sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren gıda toptancılarının yüzünü güldüreceklerini belirterek, esnafın daha modern ve günün ihtiyaçlarına cevap veren iş yerlerine sahip olacağını kaydetti.

2018’DE BİTECEK

Ergün Turan, proje üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını aktararak, şu bilgileri verdi: “İhalemiz 340 milyon artı KDV bedelle yapılan bir iş. 7 firma iştirak şirketimiz tarafından, yüksek rekabetli bir ihale yapıldı. İhale sonucunda da Doğuş İnşaat ve ortağı bu işi aldı. 800 gün süresi var, tarihi 14 Nisan 2019. Bundan daha önce, yani 2018 yılı sonuna yetişecek şekilde projenin bitmesini temenni ediyoruz. Bu, sadece buradaki mülkiyet sahipleri için değil İstanbul için de çok önemli bir proje. Çünkü boşaltılan alan İstanbul’un beklediği bir alan. Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği bir kütüphane olarak Kültür Bakanlığımız da çalışmalara başlamıştı. Tarihi ve kültürel bir alan, İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak.”

YENİ ÇARŞI 110 BİN M2 OLACAK

Kayabaşı’nda yapılacak yeni çarşının 322 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 110 bin metrekarelik inşaatı yapılacak. Projede 990 toptancı dükkanı, banka, restoran, kafeterya gibi 120 ticari mekan, 541 araçlık kapalı, 634 açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark, mescit ve sosyal tesisten oluşan bir yerleşke inşa edilecek. İdare olarak, şehir içinde yer alan sanayi tesislerinin daha modern şekilde şehir dışına taşınması devam edecek. Çarşının inşaatı bugün başlayacak ve iki yıl içinde bitirilecek. Kamulaştırması TOKİ tarafından yapılan yeni sanayi sitesi 19 farklı meslek grubuna hizmet verecek.