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RBS İngiltere ve Galler'de 162 şubesini kapatıyor

Birleşik Krallık´ta faaliyet gösteren Royal Bank of Scotland (RBS), İngiltere ve Galler´deki toplam 267 şubesinin 162 tanesini kapatıyor ve 800 kadar kişinin işine son veriyor.

  • DHA
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre kararın en önemli nedeni şubelerde yapılan işlemlerin dijitalle büyük düşüş kaydetmesi ve bölgedeki RBS şubelerinin yine aynı gruba ait NatWest banka şubeleriyle çok yakın noktalarda olması.
 
Şirketten yapılan açıklamada Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereği 800 kişinin işine son verilmesine karar verildiğini belirtti. Avrupa Birliği 2009 yılında RBS´in vergi mükelleflerinin verdiği paralarla kurtarılmasının ardından rekabetin artması için şubelerini satmasını talep etmişti fakat alıcı bulunamamıştı.
 
Açıklamada "RBS´nin İngiltere ve Galler müşterileri günlük bankacılık işlemleri için NatWest şubelerini kullanabilir. 702 kişinin işine son verileceğini öngörüyoruz. Etkilenen kişileri desteklemek için elimizden geleni yapacağız" denildi.
 
Karar İngiltere ve Galler genelindeki şubeleri ve Londra´daki 11 şubeyi kapsıyor.

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