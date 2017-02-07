Referandum sonrası istikrarın devamı ile dolar 3 TL’yi görür

BlueBay Varlık Yönetimi’nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda doların 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Merkez Bankası’nın (TCMB), ‘dinamik’ olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi.

ZAYIF ABD VERİLERİ AVANTAJ

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de doların 3.59 seviyesinin altına gelmesi durumunda önce 3.50, daha sonra da 3.39 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse ise doların kısa vadede 3.60 seviyelerine inebileceğini belirtti. TL’nin zayıf ABD verilerinden avantaj sağladığını ifade eden Hesse, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankası’nın 3 faiz artırımı yapacağı ihtimalini azalttığını söyledi. Hesse, TCMB’nin fonlama maliyetini 200 baz puandan fazla artırmasının da TL için destekleyici olduğunu kaydetti.