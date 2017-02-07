Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Referandum sonrası istikrarın devamı ile dolar 3 TL’yi görür

Yabancı uzmanlar, doların TL karşısındaki değer kaybının süreceği tahminini yaparken, referandum sonrası doların 3 lirayı görebileceğini kaydettiler.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BlueBay Varlık Yönetimi’nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda doların 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Merkez Bankası’nın (TCMB), ‘dinamik’ olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi.

ZAYIF ABD VERİLERİ AVANTAJ

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de doların 3.59 seviyesinin altına gelmesi durumunda önce 3.50, daha sonra da 3.39 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Berenberg Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Carsten Hesse ise doların kısa vadede 3.60 seviyelerine inebileceğini belirtti. TL’nin zayıf ABD verilerinden avantaj sağladığını ifade eden Hesse, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankası’nın 3 faiz artırımı yapacağı ihtimalini azalttığını söyledi. Hesse, TCMB’nin fonlama maliyetini 200 baz puandan fazla artırmasının da TL için destekleyici olduğunu kaydetti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA