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Referandum sonucunu gören The Economist, çark etti

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal ithamlarda bulunan The Economist dergisi referandum sonuçlarının hızlı ekonomik büyüme getirdiğini yazdı.

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The Economist dergisi referandum sonuçlarının Türkiye ekonomisine ilk etkisini yazdı. Dergi referandum sonuçlarının "İstanbul piyasalarında yüzde 760 kazanç ve hızlı ekonomik büyüme getirdiğini" yazdı. 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi sandıktan 'hayır' çıkması için yazılar yayınlayan Avrupa medyası çark etmeye başladı.
 
'HAYIR' OYU VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık bir şekilde hedef alan İngiliz The Economist, Türkiye'nin diktatörlüğe gittiğini bu yüzde 'hayır' oyu verilmesini istemişti.
 
BÜYÜMEYE DİKKAT ÇEKTİ
 
Milletin tercihi 'evet' olunca gerçekleri yazmaya başlayan İngilizler, seçim başarılarını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemlerinde ekonomideki büyümelere dikkat çekti.
 
"İSTANBUL PİYASALARINDA YÜZDE 760 KAZANÇ, EKONOMİK BÜYÜME"
 
The Economist'te çıkan yazıda; "Türkiye'de yatırımcılar Erdoğan'ın anayasa teklifinin yenilgiye uğraması halinde ülkede karışıklık çıkabileceğinden korkmuş olabilir. Eski ama oldukça güvenilir bir klişedir: Yatırımcı belirsizliği sevmez. Ancak Erdoğan iktidarı, İstanbul piyasalarında yüzde 760 kazanç ve hızlı ekonomik büyüme getirdi" ifadelerine yer verildi.

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