Rekabet Kurulu, Uyum ve Makro'nun Migros'a devrine onay verdi

Migros tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 22 Mart 2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Migros Ticaret A.Ş.'nin Makro Market A.Ş.'den 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasının devri hususunda Rekabet Kurumu'na izin başvurusu duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu, ilgili mağazaların devri işlemine 18 Nisan 2018 tarihinde 18-11/204-95 sayılı karar ile koşulsuz olarak izin vermiş bulunmaktadır."