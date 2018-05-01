Resim sanatının tarihi dijital sergide
Koleksiyonunda 2 bin 500’den fazla eser bulunan Ziraat Bankası, yüzlerce sanat eserini bugün başlayıp 6 Mayıs’a kadar sürecek ‘Işık ve Renk Dijital Sergisi’nde sanat severlerle buluşturacak. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin sanat yürüyüşü, bu sergi ile gözler önüne serilecek.
ZİRAAT Bankası Osmanlı ve Cumhuriyet tarihin sanat yürüyüşünün arşiv kaydı anlamına gelen sanat koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturuyor. Binlerce eserin yer aldığı koleksiyonun en nadide parçaları, uzun süredir özenle çalışan ve teknolojik özellikleriyle ilkleri barındıran ‘Işık ve Renk Dijital Sergisi’ ile bugünden itibaren Avrasya Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Ziraat Bankası’nın kuruluşundan beri sanata ve sanatçıya destek verdiğini ifade eden Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Star Gazetesi’nin ‘Işık ve Renk Dijital Sergisi’ne dair soruları yanıtladı.
Ziraat Bankası ile sanatın birleştiği yeri anlatabilir misiniz?
“Ziraat Bankası, sanatın değerlerini toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sanat ve sanatçıya verdiği desteği ‘Sanat için, sanatın içinde’ sloganıyla bütünleştirmiş bir bankadır. Ziraat Bankası, Cumhuriyet ile birlikte her yıl Devlet Resim ve Heykel sergilerinin açılış etkinlikleri ile başlayan devlet büyüklerinin sanat yapıtlarını satın alma geleneğini ilk günden itibaren benimsemiş, koleksiyonunu Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren zenginleştirmeye başlamıştır. Günümüze kadar sanat koleksiyonerliği bilinci ile hareket eden Bankamız ülkemiz adına gurur duyulan bir sanat birikimini bir araya getirmeyi başarmıştır. Ziraat Bankası, Türk resminin gelişmesine öncülük etmiş olan sanatçıların yapıtlarını bünyesine alarak topluma tanıtmak görevini üstlenirken koleksiyoner bir kimlik de kazanmıştır. Güzel sanatların bütün dallarını kapsamına alan ve kuruluşundan bugüne geçen süreç içinde gelişen akımlar doğrultusunda yapılmış olan sanat eserlerini içeren Ziraat Bankası Koleksiyonu, ülkemizin sanat tarihini belgeleyen niteliğiyle Türk Resim Sanatı’nın gelişim seyrini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır”.
BEDELSİZ SERGİLENİYOR
“Ziraat Bankası, koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinin farklı zamanlarda sergilenmelerini sağlamıştır. Koleksiyondaki eserlerin reprodüksiyon çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış şubelerinin duvarlarında tüm müşterilerine sergilemekte, kültürümüzün tanıtımında büyük katkı sağlayan koleksiyon sergileri düzenlemekte ve Türk Resim-Heykel Sanatının tarihi gelişiminin tanıklığını yapmaktadır. Sanatçıya yapılabilecek en önemli katkının sunum alanlarının artırılması olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle koleksiyonumuzda bulunan eserlerin sanatçılarının retrospektif sergileri için farklı müze ve galerilerle, diğer banka ve kamu kuruluşları ile proje bazında işbirliği içinde bulunarak sergilenmesine olanak sağlıyor, sanatçılarımızın yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların bir bütün olarak sanatseverlerin beğenisine sunulması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Bankamızın sanata ve sanatçıya desteğinin en önemli simgesi uzun yıllardır faaliyette olan İstanbul (Tünel Sanat) ve Ankara (Kuğulu Sanat) galerilerimizdir. Her yıl bu galerilerimizde ellinin üzerinde bağımsız sanatçının eserleri kendilerinde hiçbir ücret ve masraf talep edilmeden sergilenmektedir.”
Dijital bir sergi fikri nasıl ortaya çıktı?
“Kültür ve sanatı toplumsal hayatın ayrılmaz bir unsuru, sosyal ve ekonomik gelişimin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bankamız koleksiyonunda 2 bin 500’den fazla sanat eseri bulunuyor. Başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli sergilerde sergilenmelerini de sağlıyoruz. Ancak güvenlik, lojistik, eser sağlığı ve zaman gibi kısıtlar nedeniyle bu çalışmaları bugüne kadar sadece belirli bir kapsamda yapabildik. Ülkemizin en önemli sanat birikimini bu sınırlar olmadan daha geniş kitlelere nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük. Geldiğimiz noktada, koleksiyonumuzda yer alan çok sayıda eser özel olarak hazırlanmış dijital bir ortamda, Türkiye’nin bu en büyük dijital sergisiyle ete ve kemiğe büründü.”
83 ESER GÖRÜLEBİLECEK
Sergide dijital olarak hangi eserler bulunacak?
Bankamız sanat koleksiyonu’ndan; Hikmet Onat (1885–1977), İbrahim Safi (1898–1983), AntoineIgnace Melling (1731–1838), Hoca Ali Rıza (1864–1919) ve Cevat Erkul (1897-1981)’un yapıtları Ziraat Kubbe’de, Mehmet Güleryüz’ün Vardiya, Burhan Uygur’un Kırmızı Soyut, Utku Varlık’ın Gece Kaçışları ile Neşe Erdok ve Erol Akyavaş gibi önemli ressamlarının eserleri de “Işık ve Renk” sergisinin galeri alanında dijital olarak yer alacak. Sergimizde, orijinal eserlerle birlikte 65 ayrı sanatçımızın toplam 83 eseri görülebilecek. Ayrıca sergi alanına oluşturduğumuz özel bir salonda ziyaretçiler, Bankamız sanat koleksiyonunda yer alan yüzlerce farklı eseri, yine dev dijital ekranlarda, özel bir yazılım ile hazırladığımız bilgisayarları kullanarak, interaktif bir şekilde inceleme fırsatı da bulacak.
BÜYÜLEYiCi BiR DENEYİM
Serginin müziklerini kim besteledi?
Serginin orijinal müziklerini ünlü besteci ve piyanist Angelika Akbar hayata geçirdi. Sanatçı, bugün ziyaretçiler için özel canlı bir performans da sergileyecek.
Böylesine heyecan verici bir projenin küratörlüğünü kim yaptı?
Bankamız koleksiyon kitabının da yazarı olan çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Kıymet Giray Hanım bu projede küratör olarak yer aldı. Çalışmaya en başından beri çok büyük katkıları oldu. Huzurunuzda kendisine de teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz.
Işık ve Renk Dijital sergisi gösterimde ne kadar kalacak?
Ziyaretçilerine bir serginin ötesinde, büyüleyici bir ortamda eşsiz bir deneyimi tecrübe etme imkanı sunacak Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu Işık ve Renk Dijital Sergisi kapılarını İstanbul Gençlik Festivali’yle birlikte bugün açacak.
Başta gençler olmak üzere 7’den 70’e tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak 6 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edebileceği sergimiz daha sonra 9-13 Mayıs tarihleri arasında da yine ziyarete açık olacak.
Kubbe tavanında gösteri
“Sergi alanımızda kurulan bir diğer bina 20 metre çapındaki Ziraat Kubbe. Bu kubbenin tavan alanında 5K çözünürlükte eser gösterimi yapacağız. Türkiye’de ilk defa bir sergide çoklu projeksiyon teknolojisinin kullanıldığı, tamamen dijital ekranlardan oluşturulmuş 10 metre yüksekliğindeki bu kubbe altında aynı anda 150 kişi Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul teması ile özel olarak seçilmiş 16 adet eseri çok farklı bir kurgu ile izleyecek. Kubbenin tavanında eserlerin dijital olarak sergilenebilmeleri için toplam 400 metrekarelik dev ekranlar kullanıldı.
58 ESER DiJiTALDE
Ziraat Bankası Koleksiyonu Işık ve Renk Sergisi birçok ilki barındırıyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
Avrasya Gösteri Merkezi’nde, sergimiz için 2 bin 500 metrekare alan üzerine özel olarak inşa ettiğimiz, bin 500 metrekare kapalı alana sahip dev komplekste, çoklu projeksiyon ve led yansıtma teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital sergi binası ile 20 metre çapında bir kubbe; ‘Ziraat Kubbe’ yer alıyor. Hemen tamamı dijital ekranlarla kaplı sergi alanında Bankamız koleksiyonunun birbirinden değerli eserleri arasından seçtiğimiz 58 adedi ekranlarda yer alıyor. Eserler, bu sergi ve ekran formasyonu için özel olarak hazırlanmış bir prodüksiyon ile ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca, Bankamız sanat koleksiyonunun en nadide orijinal eserlerinden bazılarını da bu etkinliğe özel olarak getirdik. Ankara’dan İstanbul’a toplam 25 sanat eseri transfer edildi. Sergimizi ziyaret eden sanatseverler böylelikle hem dijital hem de gerçek onlarca farklı eseri aynı çatı altında deneyimleyebilecek. Sergi ana salonunda eserlerin dijital olarak sergilenebilmeleri için toplamda 600 m2 led ekran, seçilen eserlerin dijitalleştirilmesi için 100 megapixel çözünürlükte özel fotoğraf makinaları kullanıldı.
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