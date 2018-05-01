Resim sanatının tarihi dijital sergide

ZİRAAT Bankası Osmanlı ve Cumhuriyet tarihin sanat yürüyüşünün arşiv kaydı anlamına gelen sanat koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturuyor. Binlerce eserin yer aldığı koleksiyonun en nadide parçaları, uzun süredir özenle çalışan ve teknolojik özellikleriyle ilkleri barındıran ‘Işık ve Renk Dijital Sergisi’ ile bugünden itibaren Avrasya Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Ziraat Bankası’nın kuruluşundan beri sanata ve sanatçıya destek verdiğini ifade eden Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Star Gazetesi’nin ‘Işık ve Renk Dijital Sergisi’ne dair soruları yanıtladı.

Ziraat Bankası ile sanatın birleştiği yeri anlatabilir misiniz?

“Ziraat Bankası, sanatın değerlerini toplumla paylaşmak ve sanatı yaşanır kılmak için Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren sanat ve sanatçıya verdiği desteği ‘Sanat için, sanatın içinde’ sloganıyla bütünleştirmiş bir bankadır. Ziraat Bankası, Cumhuriyet ile birlikte her yıl Devlet Resim ve Heykel sergilerinin açılış etkinlikleri ile başlayan devlet büyüklerinin sanat yapıtlarını satın alma geleneğini ilk günden itibaren benimsemiş, koleksiyonunu Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren zenginleştirmeye başlamıştır. Günümüze kadar sanat koleksiyonerliği bilinci ile hareket eden Bankamız ülkemiz adına gurur duyulan bir sanat birikimini bir araya getirmeyi başarmıştır. Ziraat Bankası, Türk resminin gelişmesine öncülük etmiş olan sanatçıların yapıtlarını bünyesine alarak topluma tanıtmak görevini üstlenirken koleksiyoner bir kimlik de kazanmıştır. Güzel sanatların bütün dallarını kapsamına alan ve kuruluşundan bugüne geçen süreç içinde gelişen akımlar doğrultusunda yapılmış olan sanat eserlerini içeren Ziraat Bankası Koleksiyonu, ülkemizin sanat tarihini belgeleyen niteliğiyle Türk Resim Sanatı’nın gelişim seyrini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır”.

BEDELSİZ SERGİLENİYOR

“Ziraat Bankası, koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinin farklı zamanlarda sergilenmelerini sağlamıştır. Koleksiyondaki eserlerin reprodüksiyon çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış şubelerinin duvarlarında tüm müşterilerine sergilemekte, kültürümüzün tanıtımında büyük katkı sağlayan koleksiyon sergileri düzenlemekte ve Türk Resim-Heykel Sanatının tarihi gelişiminin tanıklığını yapmaktadır. Sanatçıya yapılabilecek en önemli katkının sunum alanlarının artırılması olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle koleksiyonumuzda bulunan eserlerin sanatçılarının retrospektif sergileri için farklı müze ve galerilerle, diğer banka ve kamu kuruluşları ile proje bazında işbirliği içinde bulunarak sergilenmesine olanak sağlıyor, sanatçılarımızın yaşamları boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların bir bütün olarak sanatseverlerin beğenisine sunulması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Bankamızın sanata ve sanatçıya desteğinin en önemli simgesi uzun yıllardır faaliyette olan İstanbul (Tünel Sanat) ve Ankara (Kuğulu Sanat) galerilerimizdir. Her yıl bu galerilerimizde ellinin üzerinde bağımsız sanatçının eserleri kendilerinde hiçbir ücret ve masraf talep edilmeden sergilenmektedir.”

Dijital bir sergi fikri nasıl ortaya çıktı?

“Kültür ve sanatı toplumsal hayatın ayrılmaz bir unsuru, sosyal ve ekonomik gelişimin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bankamız koleksiyonunda 2 bin 500’den fazla sanat eseri bulunuyor. Başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli sergilerde sergilenmelerini de sağlıyoruz. Ancak güvenlik, lojistik, eser sağlığı ve zaman gibi kısıtlar nedeniyle bu çalışmaları bugüne kadar sadece belirli bir kapsamda yapabildik. Ülkemizin en önemli sanat birikimini bu sınırlar olmadan daha geniş kitlelere nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük. Geldiğimiz noktada, koleksiyonumuzda yer alan çok sayıda eser özel olarak hazırlanmış dijital bir ortamda, Türkiye’nin bu en büyük dijital sergisiyle ete ve kemiğe büründü.”

83 ESER GÖRÜLEBİLECEK

Sergide dijital olarak hangi eserler bulunacak?

Bankamız sanat koleksiyonu’ndan; Hikmet Onat (1885–1977), İbrahim Safi (1898–1983), AntoineIgnace Melling (1731–1838), Hoca Ali Rıza (1864–1919) ve Cevat Erkul (1897-1981)’un yapıtları Ziraat Kubbe’de, Mehmet Güleryüz’ün Vardiya, Burhan Uygur’un Kırmızı Soyut, Utku Varlık’ın Gece Kaçışları ile Neşe Erdok ve Erol Akyavaş gibi önemli ressamlarının eserleri de “Işık ve Renk” sergisinin galeri alanında dijital olarak yer alacak. Sergimizde, orijinal eserlerle birlikte 65 ayrı sanatçımızın toplam 83 eseri görülebilecek. Ayrıca sergi alanına oluşturduğumuz özel bir salonda ziyaretçiler, Bankamız sanat koleksiyonunda yer alan yüzlerce farklı eseri, yine dev dijital ekranlarda, özel bir yazılım ile hazırladığımız bilgisayarları kullanarak, interaktif bir şekilde inceleme fırsatı da bulacak.

BÜYÜLEYiCi BiR DENEYİM