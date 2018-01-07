Rezervasyon patlaması

Geçen yılı yüksek rakamlarla kapatan turizm sektörü, 2018’e de güzel başlangıç yaptı. Şimdiden yeni sezon için Avrupa pazarında yüzde 20 artış yaşanırken, erken rezarvasyonlar da yüz güldürüyor. ETS Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, erken rezervasyonda iç pazarda yüzde 60’lık artış yaşandığını belirtirken, Avrupa pazarında da en az yüzde 20’lik bir artış kaydedileceğini söyledi. İngiltere pazarının da yüzde 100 artacağını ifade eden Suat Özbek, bu yılki doluluk oranları nedeniyle tatilcilere “Erken rezervasyonda elinizi çabuk tutun” uyarısında bulundu.

TALEP ÇOK YÜKSEK

Rezervasyon oranlarının geçmiş yıllara göre yükseldiğini ifade eden Özbek “Avrupa ve Rus pazarında oluşan boşluklardan dolayı otelcinin yerli misafire yüzünü dönmesi ve fiyatları yerli misafirin isteğine uyacak şekilde geri çekmesiyle 2016 ve 2017 yılında yerli turistin seyahat kültüründe çok önemli gelişmeler yaşandığını gözlemledik. Son iki yıl iç pazarda bir alışkanlık söz konusu oldu ve fiyatlar geri çekildi ama 2018 o şekilde gelmiyor. 2018 dolulukların çok yüksek olacağı bir yıl olarak karşımıza çıkacak. Yerli turist 2018 yılında istediği fiyatları ve eğer son dakikaya kalırsa istediği müsaitlikleri bulamayacak. 2018 yılına yönelik erken rezervasyon kampanyalarında yüzde 60’lık bir artış söz konusu. Bu durum 2018’de otellerde yaşanacak dolulukların yerli misafir tarafından algılandığını ve bundan dolayı da erken talepte bulunduğunu gösteriyor” dedi.

Suat Özbek, bu yıl Rus turist sayısında da çok büyük bir artış yaşanacağını özellikle Antalya’da Rus turistler için 2018’de büyük sayılarla rezervasyonlar yapıldığını söyledi.

İNGİLİZ İKİ KAT ARTACAK

Avrupalı turistin kur farkı nedeniyle yönünü Türkiye’ye döndüğünü ifade eden Özbek, Türkiye’nin Yunanistan ve İspanya’ya göre çok daha fazla rezervasyon aldığını söyledi. Özbek “Avrupa’nın pasta payı toparlanarak yüzde 20 oranında geri gelecek. Avrupa pazarında 2016 rakamlarının birkaç puan üzerine çıkılabiliriz. İngiltere pazarı yüzde 100’lük bir artış gösterecek. Bunda Pound’un Euro karşısındaki düşüşü etkili. İngilizler hem de birçok Avrupalı misafir bu sene Türkiye’yi tercih edecek” diye konuştu.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Erken rezervasyonda en çok tercih edilen yerlerin başında Antalya, Bodrum ve Kuşadası’nın geldiğini ifade eden Özbek, ön rezervasyonda fiyatların da yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi.