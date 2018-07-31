Rize’ye dev bardak heykelli Çay Çarşısı

Rize Ticaret Borsası’nca (RTB) 9 bin 520 metrekare alan üzerinde kurulacak çarşı; Karadeniz’in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, tadım ve satış reyonları, sinema salonları, restoranlar ve ‘Çay Müzesi’nden oluşacak. RTB tarafından sahil dolgu alanında, 9 bin 520 metrekare alan üzerinde ‘Çay Çarşısı’ kurulması için proje hazırlandı. 4 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak proje; Karadeniz’in yöresel mimarisindeki yapılarıyla inşa edilecek çay evleri, çay tadım ve satış reyonları, sinema salonları, sergi alanları, restoranlar ve ‘Çay Müzesi’nden oluşacak.

ŞEHİR İÇİN YÜZ AKI OLACAK

Dev bardak heykelinin de yer alacağı ‘Çay Çarşısı’nın çevre düzenlemesinde, çay bahçesi konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacak proje, 1,5 yılda tamamlanacak. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, projenin, Rize’nin yüz akı olacağını belirterek, “Özellikle sembol olarak kullanılacak çay bardağı ile 26 tane özel firma çaylarının satıldığı çarşısıyla çok önemli projeye imza atıyoruz” dedi.