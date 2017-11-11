Robotların da hukuku olacak
‘4. Sanayi Devrimi’yle çalışma hayatında robotların artacak olması bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlığın yapacağı çalışmaya hukukçular da dahil olacak.
Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelenen ‘Sanayi 4.0’ ile birlikte robotların hukuku da devreye girecek. Bakanlık bu konuda şimdiden çalışma başlattı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü endüstriyel devrimin ve akıllı topluma geçişin bütçesiyle istihdamı ve hukuk sistemini etkileyeceğini belirterek, “Robotlarla üretim yaptığımız zaman robotların hukuku devreye giriyor. Bir robot iş yaparken kazaya sebep oldu, robotu mu, yazılımını yapanı mı, tasarlayanı mı, sahibini mi, yoksa onu satın alanı mı sorumlu tutacağız? Bu kapsamda bizim dışımızda çalışma yapılması gereken alanları da belirliyoruz, onları Adalet Bakanlığı’na göndererek çalışmalarını söyleyeceğiz” dedi.
Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’ni ıskalamaması için kurulan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun ilk toplantıdan sonra görev dağılımı yapıldığını söyledi. Özlü, görev paylaşımı kapsamına giren şirketlerin temmuzda ilk raporlarını sunduğunu ardından Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi yol haritasının çizileceğini anlattı.
Özlü, söz konusu dönüşümün istihdama da etkisinin olacağına dikkati çekerek “Robotlarla üretim devreye girdiğinde insan gücüne ihtiyaç kalmayacak. Dönüşümle vasat ve tekrarlanabilen bütün işler robotlar tarafından yapılacak. En alttaki ve en üstteki kesim ayakta kalacak. Şu anda bilinen mesleklerin yaklaşık yüzde 50’sinin gelecek 20-25 yılda kaybolacağını öngörüyoruz. Dönüşümle yeniden şekillenecek istihdam yapısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da çalışıyor” dedi.
Türkiye için zorunluluk
4. Sanayi Devrimi’nin Türkiye için lüks değil bir zorunluluk olduğunu söyledi. Sanayide Dijital Dönüşüm Platformunun dünyada yapılanları takip ederken bir taraftan da dönüşümün istihdama etkisine çözüm üreteceğine ve Türkiye’nin alacağı tedbirleri belirleyeceğine işaret eden Özlü, bu konuda öncü olan Almanya, ileri imalat yöntemleriyle dikkati çeken ABD ve Uzakdoğu’da uygulanan modelleri incelediklerini bildirdi. Özlü konuyla ilgili bir de çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.