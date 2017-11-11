Robotların da hukuku olacak

Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelenen ‘Sanayi 4.0’ ile birlikte robotların hukuku da devreye girecek. Bakanlık bu konuda şimdiden çalışma başlattı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü endüstriyel devrimin ve akıllı topluma geçişin bütçesiyle istihdamı ve hukuk sistemini etkileyeceğini belirterek, “Robotlarla üretim yaptığımız zaman robotların hukuku devreye giriyor. Bir robot iş yaparken kazaya sebep oldu, robotu mu, yazılımını yapanı mı, tasarlayanı mı, sahibini mi, yoksa onu satın alanı mı sorumlu tutacağız? Bu kapsamda bizim dışımızda çalışma yapılması gereken alanları da belirliyoruz, onları Adalet Bakanlığı’na göndererek çalışmalarını söyleyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’ni ıskalamaması için kurulan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun ilk toplantıdan sonra görev dağılımı yapıldığını söyledi. Özlü, görev paylaşımı kapsamına giren şirketlerin temmuzda ilk raporlarını sunduğunu ardından Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi yol haritasının çizileceğini anlattı.

Özlü, söz konusu dönüşümün istihdama da etkisinin olacağına dikkati çekerek “Robotlarla üretim devreye girdiğinde insan gücüne ihtiyaç kalmayacak. Dönüşümle vasat ve tekrarlanabilen bütün işler robotlar tarafından yapılacak. En alttaki ve en üstteki kesim ayakta kalacak. Şu anda bilinen mesleklerin yaklaşık yüzde 50’sinin gelecek 20-25 yılda kaybolacağını öngörüyoruz. Dönüşümle yeniden şekillenecek istihdam yapısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da çalışıyor” dedi.