Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durduruyor
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle doğalgaz sevkiyatını durduracağını açıkladı.
- AA
Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını durduracağı bildirildi.
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz ile doğalgaz sevkiyatına ilişkin anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Naftogaz’ın mart ayı doğalgaz sevkiyatları için yaptığı ödemenin geri gönderildiğine işaret eden Medvedev, “Dolayısıyla 1 Mart’tan itibaren Naftogaz’a doğalgaz temin edilmeyecek.” dedi.
Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, dün verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Naftogaz lehine sonuçlandırmıştı.
Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom’un Naftogaz’a 2,56 milyar dolar ödeme yapması kararını vermişti.
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