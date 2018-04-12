Rus turistler Türkiye'den vazgeçmiyor

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre 2017 yılı ilk 9 ay yurtdışına çıkan Rus vatandaşların 3 milyon 944 bini Türkiye’yi tercih etti. 2016’nın ilk dokuz ayına göre bu yüzde 716 artış anlamına geliyor.

TURİSTLERİN TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye’nin turizmde en büyük pazarların Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra, bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor.

Türkiye 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12.7 gibi ciddi bir orana yükseldi.

DAHA FAZLA RUS BEKLENİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), yüksek sezon öncesinde bir rapor hazırlayarak Rusya turizm pazarıyla ilgili beklentileri ortaya koydu.

Raporda görüşleri yer alan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Rusya’dan gelen turist sayısında artışın bu yıl da devam etmesini beklediklerini, 2018 yılında Rusya’dan ülkemize gelecek turist sayısında yaklaşık yüzde 20 artış öngörüldüğünü söyledi.

TURİST HARCAMALARI NASIL

2017 yılının Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcama oranında dikkat çekici bir düşüş yaşandığına işaret eden Bayındır, şu bilgileri verdi:

“2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 2017 yılı aynı zamanda Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı bakımından da rekor seviyeye ulaşıldığı bir dönem oldu.

HARCAMALAR DÜŞTÜ

2013 yılında, ülkemizde kişi başı 800 dolarlık harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2017 yılında 609 dolara geriledi.”

REZARVASYONLAR KATLANDI

Bayındır, 2019 yılının Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan edilmesinin pazardaki avantajımızı güçlendirmede ve çeşitlendirmede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya vatandaşlarının bu yılın ilk aylarında yaz dönemi için yaptıkları erken rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre tur operatörleri TUI’de 1.5 kat, Tez Tour ve Pegas Turistik’te 2 kat, Intourist’te 5.6 kat arttığını hatırlatan Bayındır, Skyscanner verilerine göre Rusya’dan İstanbul’a olan bilet rezervasyon talepleri 30 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında bir önceki yıla göre yüzde 102 arttığını belirtti.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA 80 BİN KİŞİ GİTTİ

Geçen yıl Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gittiğine de değinen Bayındır, “2017 yılında Rusya’ya turist olarak 24 milyon 400 bin kişi giriş yaptı. En çok 8.7 milyonla Ukrayna’dan giriş oldu. Rusya’ya Kazakistan’dan 3. 5 milyon kişi, Çin’den 1.5 milyon kişi, Finlandiya’dan 1 milyon kişi ve Azerbaycan’dan 876 bin kişi geldi. Türkiye ise bu sıralamada 29. sırada yer aldı. 2017 yılı içerisinde Türkiye’den Rusya’ya 80 bin turist gitti, böylelikle 2016 yılına göre bu gösterge yüzde 103 artış gösterdi” diye konuştu.