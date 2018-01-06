Ruslar tüm rekorları alt üst etti

Rusya ile uçak krizi döneminde 492 bin rakamına kadar düşen Rus turist sayısı, siyasi ilişkilerin düzelmesiyle büyük ivme kazandı. Geçen yıl Antalya’ya doğrudan ve İstanbul üzerinden gelen Rus turist sayısı 2016’ya göre yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bine ulaştı. Böylece Antalya, Rus turistin 3 milyon 489 bin kişiyle en fazla geldiği 2014 yılını da geride bırakmış oldu. Öte yandan 2016 yılında Antalya’ya toplamda 6 milyon 400 bin turist gelirken, yüzde 57’lik artış ile geçen yıl şehre 184 ülkeden 10 milyon 486 bin 191 turist geldi.

DAHA BÜYÜYECEK

Antalya’nın turist rakamlarındaki artışı kamu, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın ile birlikte başardıklarını belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yaşanan rekor artışlarını değerlendirerek, Rusya pazarında 2017’de bütün zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti. Karaloğlu “Sektör temsilcileriyle yaptığımız toplantıda bu pazarın 2018’de daha da büyüyeceğini öngördük. Tabi Rusya’nın etkili olduğu hinterlandı var. BDT bölgesi ve o bölgede de geçen sene ciddi bir sıçramamız oldu. Şu anda Antalya’ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Antalya’ya gelen toplam turist sayımızın yüzde 40’ını Ruslar oluşturdu, Rusya’dan geldi” dedi.

BU YIL YÜZDE 40 ARTAR

Antalya’daki artışın süreceğini belirten Karaloğlu “Turizm sektörünün ve bizim ortak kanaatimiz 2017’ye göre Antalya için en az yüzde 35-40 bir artış olacağı yönünde. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018’in sonunda 14 milyonları konuşuruz diye temenni ediyoruz” dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ortadoğu pazarına da yöneldiklerini ve farklı ülkelerden turistleri de Antalya’ya çekmek için çalıştıklarını da ifade etti.