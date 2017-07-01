Ruslar Türkiye'ye kaptırdılar

Vzglyad gazetesinin haberine göre, Kırım’da geçen sene turist sayısı 2015 yılına göre yüzde 20 artarak 5,6 milyona yükselirken, bu sene için daha önce açıklanan 6 milyon hedefi, sezona kötü başlanmasının ardından 5,6 milyona indirildi.

Rusya Turizm Ajansı Rosturizm’in verilerine göre, Kırım’a bu sene 16 Haziran itibarıyla 1 milyon 174 bin turist geldi. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 1 milyon 221 bindi.

Türkiye pazarının açılması, Kırım’da otellerin fiyatları yükseltmesi ve uçak biletlerine zam gelmesi, yarımadaya giden turist sayısındaki düşüşün başlıca sebepleri olarak gösteriliyor.

Delfin adlı tur şirketinin Genel Müdürü Sergey Romaşkin, “Türkiye’de üç yıldızlı bir otelde uçak ve her şey dahil 20 bin rubleye tatil yapılabilirken, bu fiyata yalnızca Kırım’a uçup, Simferepol’den Yalta’ya taksiyle gitmek mümkün” şeklinde kıyaslama yaptı.