Ruslara 7 milyon uçak koltuğu ayrıldı
Tur operatörleri, geçen yıl Türkiye ve Antalya’ya en çok turist gönderen Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri için 2018 yılında 7 bin uçakla 7 milyon koltuk hazırlığı yapıyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 2017’de 4.5 milyonun üzerine çıkan Rus turist sayısının 2018’de Türkiye için 5.5 milyonun üzerinde, BDT ülkeleriyle birlikte 7 milyona yakın bir kapasite hazırlığı yapıldığını dile getirdi. Duran, “Bugün için planlanan toplam 7 milyon koltuk kapasitesi hazırlığı var. Antalya olarak Rusya’dan çok rahat 5.5 milyonu buluruz, 6 milyona ulaşabiliriz” dedi.
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