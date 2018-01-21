Ruslara 7 milyon uçak koltuğu ayrıldı Tur operatörleri, geçen yıl Türkiye ve Antalya’ya en çok turist gönderen Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri için 2018 yılında 7 bin uçakla 7 milyon koltuk hazırlığı yapıyor.