Rusya, bazı tarım ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan yasağın kaldırılacağını açıkladı
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık, kabak ve balkabağı sevkiyatı önündeki yasağı kaldıracaklarını duyurdu.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık, kabak ve balkabağı sevkiyatı önündeki yasağı kaldıracaklarını duyurdu.
(Sputnik)
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