Rusya, bazı tarım ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan yasağın kaldırılacağını açıkladı Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık, kabak ve balkabağı sevkiyatı önündeki yasağı kaldıracaklarını duyurdu.