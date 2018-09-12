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Rusya, Çin ile ilk 'dolarsız' ticaretini 2019'da gerçekleştirecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev, fonun 2019 yılında Çin ile ilk defa ulusal para birimleriyle ticari işlem yürüteceklerini açıkladı.

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Dimitriev, illk alışverişlerin 2019 yılının başında yapılacağını belirterek, Çin Kalkınma Bankası ile mevcut değeri 10 milyar dolara tekabül eden Çin Yuanı tutarında bir fon üzerinde anlaştıklarını söyledi ve Çin'in Heilongjiang bölgesinde bir yerel fon oluşturulduğunu ifade etti. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Dimitirev projelerin hali hazırda değerlendirildiğini, ilk yatırımların 2019 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Rusya ve Çin'in yabancı pazarlara bağımlılığı azaltmak için yerel para birimleriyle ticaret yapabileceğini söylemişti.

2015 yılından beri düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya'da düzenlenen en büyük forumlardan biri. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu ticaretine ivme kazandırmayı ve Rusya ile uluslararası yatırımcılar arasındaki bağlatı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

(Sputnik)

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