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Rusya, dometes ithalatı için Türkiye'den bazı şirketlere daha izin verilmesini değerlendirecek

Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den bazı şirketlere daha bu hafta içerisinde izin verilmesini değerlendireceği bildirildi.

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Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den bazı şirketlere daha bu hafta içerisinde izin verilmesini değerlendireceği bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada,Türkiye’den bazı şirketlere daha Rusya’ya domates ithalatı için izin verilmesi konusunun bu hafta ele alınacağı belirtildi.

Türkiye tarafından bildirilen şirketlere yönelik denetimlere haftaya başlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu konuda taraflar arasındaki istişarelerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Rusya, 23 Mart itibarıyla toplam 12 şirketten domates ithalatına izin vermişti.

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