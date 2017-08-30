Rusya Merkez Bankası Otkritie Bank'a el koydu
Rusya Merkez Bankası zor günler geçiren ve faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma gelen ülkenin en büyük özel bankası Otkritie Bank’ı kurtarmak için harekete geçerek bankaya el koydu.
Varlık büyüklüğü açısından ülkenin en büyük yedinci bankası da olan Otkritie, kredi portföyünün neden olduğu endişeler nedeniyle mevduat akışlarının sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşıyordu.
Bankayı kurtarmak için kendi fonlarını buraya aktaracak olan Rusya Merkez Bankası açıklamasında ne kadar bir harcama yapacağını belirtmedi ancak gerekli finansal değerlendirmeleri yaptıktan sonra banka hisselerinin en az yüzde 75’ini alacağını kaydetti.
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