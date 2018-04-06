Rusya: Türkiye'de yeni nükleer santraller yapabiliriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni gerçekleştirilmesinin ardından, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ankara'nın nükleer enerji alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santraller yapmak isteyeceklerini söyledi.
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