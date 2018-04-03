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Rusya, Türkiye'den domates ithalat izinini genişletmeye hazır

Rusya'nın domates ithalatı için Türkiye'den bazı şirketlere daha izin vermeye hazır olduğu bildirildi.

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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, Rusya’ya domates ihraç etmek isteyen şirketleri içeren bir liste temin edilmesi için teklifte bulunulduğu kaydedildi.

Rus tarafının ayrıca, söz konusu listede yer alacak şirketleri, Rosselkhoznadzor uzmanlarının ziyaret etmeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya, 29 Mart itibarıyla toplam 14 şirketten domates ithalatına izin vermişti.

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