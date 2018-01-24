Türkiye ve Rusya'dan bir ilk: Bitcoin'le ödeme yapıldı

Bloomberg'in aktardığına göre, Prime Shipping Foundation şirketi, emtia ticaretinde blockchain sistemini denedi. Geçen ay Rusya'nın Rostov Limanı'ndan Samsun'a gemi ile getirilen buğdayın navlun ücretinin ödemesi Bitcoin'le yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirketin CEO'su Ivan Vikulov, işlemin pilot bir deneme uygulamasının parçası olduğunu ifade etti.

Vikulov, "Mevcut sistemlerden daha kolay ve hızlı bir ülkelerarası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla böylelikle ilk kez navlun ücreti Bitcoin'le ödenmiş oldu" dedi.

3 BİN TON BUĞDAY GETİRİLDİ

Bu arada Bitcoin kullanılan işlemde 3 bin ton buğday Rusya'dan Türkiye'ye getirildi. Getirilen yük küçük bir miktar olsa da tarım ticaret pazarlarında kripto paraların kullanılabilme potansiyeli olduğunu gösterdi. Nitekim Suriye gibi ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımlar, bu ülkelerin ABD dolarına erişimini etkileyerek gıda ithalatını kısıtlıyordu.

Bu yıl ortalarında kendi kripto para birimlerini çıkarmayı düşündüklerini söyleyen Vikulov'a göre, Prime Shipping Foundation şirketi, ayrıca kripto para dostu bölgelerden olan Cebelitarık'ta bankacılık lisansı almayı planlıyor. Bu lisans sayesinde kripto para birimlerinin sıradan para birimlerine dönüştürülmesinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan bu açıklama, dünyanın en büyük ticaret şirketlerinden Louis Dreyfus'un tarımsal emtia ticaretinde ilk kez blockchain kullandığını duyurmasının ardından geldi. 166 yıllık şirket, bu teknolojiyi ABD menşeli soya fasulyesini Çinli Shandong Bohi Industry şirketine satma işlemi sırasında kullanmıştı.