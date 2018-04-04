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Rusya'da iflaslar yüzde 50 arttı

Rusya’da iflasların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükseldiği belirtildi.

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Rusya’da iflasların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükseldiği belirtildi.

Moskova merkezli Birleşik Kredi Bürosunca yayınlanan verilere göre, Rusya'da iflas riski yaşayanların sayısı 2018’nin ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı.

Ülkede iflas edenlerin sayısı aynı dönemde 2017’ye kıyasla yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükselirken, en çok iflas 757 kişiyle Moskova’da yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomisi zor günler geçiren Rusya’da Ekim 2015’ten bu yana resmi rakamlara göre 59 bin kişi iflas ederken, istatistiksel açıdan Rusya’da her 100 bin kişiden 40’ı iflas ediyor.

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