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Rusya'da petrol üretiminde rekor bekleniyor

Rusya Enerji Bakanı Novak, 'Rusya’da bu yıl da rekor seviyede petrol üretilecek. 2017 sonuna kadar Rusya’da yaklaşık 549 milyon ton petrol üretileceğini tahmin ediyoruz' dedi.

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC ile varılan anlaşma sonrası yapılan kısıtlamalara rağmen Rusya'da petrol üretiminin bu yıl rekor seviyeye ulaşarak 549 milyon tona çıkacağını belirtti.

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Novak, geçen yıl Rusya’nın petrol üretiminin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini söyledi.

OPEC ile petrol üretiminin kısılmasına yönelik varılan anlaşmaya rağmen, Rusya’da bu yıl da rekor seviyede petrol üretileceğini vurgulayan Novak, “2017 sonuna kadar Rusya'da yaklaşık 549 milyon ton petrol üretileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin mart ayında OPEC anlaşmasından önceki son yüksek üretimin gerçekleştiği Ekim 2016’ya kıyasla günlük 202 bin varil azalarak, 11 milyon 46 bin varile gerilediği kaydedilmişti.

OPEC ile varılan anlaşmanın süresi bu yılın ilk altı ayını kapsarken, üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın yenilenmesine yönelik görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.

Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da 527 milyon ton petrol üretimiyle ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

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