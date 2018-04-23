Rusya'dan 5 Türk şirkete domates ithalatı izni

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 24 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, 5 Türk şirketine daha domates ithalatı için izin verildiği belirtildi.
Rusya, 29 Mart itibarıyla toplam 15 şirketten domates ithalatına izin vermişti.
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