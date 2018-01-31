Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya'dan 5 Türk şirketine daha domates izni verildi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 5 Türk şirketine daha Rusya’ya domates sevkiyatı yapma izni verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın yarından itibaren 5 Türk şirketinden daha domates ithalatına başlayacağı bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen garanti doğrultusunda, 5 Türk şirketinden daha yarın itibarıyla domates ithal edileceği belirtildi.

Açıklamada, Rosselhoznadzor uzmanlarının geçen yılın aralık ayında söz konusu şirketleri denetlediği kaydedildi.

Rusya, geçen yıl kasım ayında 4 Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Münbiç´ten yola çıkacak terörist konvoyu vuruldu

Münbiç´ten yola çıkacak terörist konvoyu vuruldu

Çölde 400 bin kişilik dev şehir

Çölde 400 bin kişilik dev şehir

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Bu pazarı gezmek yürek ister

Bu pazarı gezmek yürek ister

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA