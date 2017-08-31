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Tkaçev: İlkbahar-kış döneminde Türkiye'den domates alma ihtimalimiz var

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye'den ilkbahar-kış döneminde domates alma ihtimali olduğunu söyledi.

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Tkaçev, “Sanıyorum Türk tarafıma şu seçenekleri sunacağız: Onlardan sezonlar arasında domates alabiliriz. Söz gelimi, Rusya’daki hava şartları nedeniyle (yerli) sebze üreticilerinin pazara ürün gönderemediği kış ve erken bahar dönemlerinde (Türkiye’den domates alabiliriz)” ifadelerini kullandı.
 
Tkaçev şöyle devam etti: “Türk partnerlerimize küçük miktarlarda yapacakları ihracatla Rus pazarına dönmeleri imkanını verebiliriz diye düşünüyorum.”
 
14 Eylül'de iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki zirvede konu ele alınacak.

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