Rusya'dan kritik ithalat yasaðý açýklamasý
Rosselkhoznadzor Baþkan Yardýmcýsý Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasaðýnýn kaldýrýlmasýna dair önemli bir açýklamada bulundu.
- AA
Rusya Tarým Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Baþkan Yardýmcýsý Aleksey Alekseenko, Rus haber ajansý RIA’ya konuþtu.
Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasaðýyla ilgili kararýn, planlanana göre, 26-27 Aralýk’ta açýklanacaðýný bildirdi.
Kararýn ardýndan sebzelerin ithalatýna derhal baþlanabileceðini belirten Alekseenko, son teknik çalýþmalarýn da tamamlanmak üzere olduðunu söyledi.
BAÞKAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIÞTI
Rosselkhoznadzor Baþkaný Sergey Dankvert de daha önce yaptýðý açýklamada, Türkiye’den patlýcan, kabak ve marul ithalatýný 'serbest býrakýlabilir' olarak nitelendirmiþti.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.