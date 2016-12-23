Rusya'dan kritik ithalat yasaðý açýklamasý

62 yaþýndaki anne oðluna kendi böbreðini verdi

ANTALYA'da 62 yaþýndaki Sultan Küçüktaka, 6 yýldýr kronik böbrek yetmezliðiyle mücadele eden oðlu 42 yaþýndaki Tevfik Küçüktaka'yý böbreðiyle yaþama baðladý. Tevfik Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doðuþ' hediyesi oldu" dedi