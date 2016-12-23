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Rusya'dan kritik ithalat yasaðý açýklamasý

Rosselkhoznadzor Baþkan Yardýmcýsý Alekseenko, Türk sebzelerine ithalat yasaðýnýn kaldýrýlmasýna dair önemli bir açýklamada bulundu.

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Rusya Tarým Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Baþkan Yardýmcýsý Aleksey Alekseenko, Rus haber ajansý RIA’ya konuþtu.
 
Alekseenko, Türk sebzelerine yönelik ithalat yasaðýyla ilgili kararýn, planlanana göre, 26-27 Aralýk’ta açýklanacaðýný bildirdi.
 
Kararýn ardýndan sebzelerin ithalatýna derhal baþlanabileceðini belirten Alekseenko, son teknik çalýþmalarýn da tamamlanmak üzere olduðunu söyledi.
 
BAÞKAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIÞTI
 
Rosselkhoznadzor Baþkaný Sergey Dankvert de daha önce yaptýðý açýklamada, Türkiye’den patlýcan, kabak ve marul ithalatýný 'serbest býrakýlabilir' olarak nitelendirmiþti.

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