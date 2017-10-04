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Rusya'nın domates kararı en çok Hollanda'yı üzdü

Rusya'nın uçak krizi sonrası başlattığı domates yasağı uzun ve kritik görüşmeler sonrası aşıldı. Rusya'nın kararı ise en çok Hollanda'yı üzdü.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rus Enerji Haftası Forumu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’den domates ithalatına yönelik teklifin Rusya Tarım Bakanlığı tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.
 
RUSYA'NIN DOMATES KARARI HOLLANDA'YI VURDU
 
Eski rakamları yakalamasa şuanda Rusya yıllık 50 bin ton domates için izin verdi. Rusya'nın Türkiye'den domates almaması Hollanda'da sevinçle karşılanmıştı. Bu karardan sonra Hollanda'nın Rusya'ya domates satışında gerileme yaşanacak.

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